Bygget kan kollapse og bør «fjernes snarlig», var beskjeden. Slik gikk det ikke.

Skøytemiljøet på Slåtthaug får ikke nye garderober før året er omme.

Garderobeanlegget på Slåtthaug er stengt fordi det er farlig å oppholde seg der.

– Vi synes at det er leit overfor utøverne våre, sier Kjetil Songstad, leder i skøytegruppen til Fana IL.

I februar ble garderobeanlegget på Slåtthaug stengt på dagen fordi det er farlig å oppholde seg der. Kommunen lovet ny garderobeløsning på plass til sesongstart.

Nå er sesongen i gang, og isen på Slåtthaug blir lagt innen kort tid. Men frem til nyttår må skøyterne skifte tøy i små brakkehengere (se bildet under).

– En ny løsning vil ikke være på plass før årsskiftet, sier Christian Fossdal, direktør i etat for bygg og eiendom.

Slik ser garderobene ut på Slåtthaug. Ved nyttår erstattes de ned et nytt brakkebygg.

Mener kommunen brøt løftet

I de to brakkene på Slåtthaug er det til sammen plass til 16 personer, mens skøytegruppen i sin helhet er på cirka 40.

– Når det striregner, har vi virkelig behov for en tørr og varm garderobe etter trening. Da er dette litt knepent, sier Songstad.

– Opplever dere at kommunen har holdt løftet sitt?

– Nei. Vi synes at det er trist at det ikke er på plass når de har hatt så god tid på seg. Det er noen måneder siden garderobebygget måtte stenge.

– Vi ser at denne løsningen nok ikke ble helt slik brukerne så for seg. Det er likevel en garderobeløsning på plass til sesongstart, noe som gjør at brukerne vil ha et garderobetilbud gjennom hele sesongen, svarer Fossdal på dette.

Koster 4,5 millioner

Bygget kan kollapse, og bør «fjernes snarlig», var beskjeden fra konsulentselskapet Norconsult i midten av februar.

Åtte måneder senere står det avstengte garderobebygget fremdeles oppreist på Slåtthaug. Det er avstengt, og plassert sikringsgjerder rundt bygget.

Slik ser det ut under garderobebygget.

Kostnadene for nye brakker og riving av de gamle er estimert til rundt 4,5 millioner kroner.

Leveransen av nye brakker har tatt lengre tid enn antatt, forteller Fossdal.

– Tror du skøyteklubben er fornøyd med denne løsningen?

– Vi opplever at de er fornøyd med løsningen som kommer rundt nyttår, sier Fossdal.

Skal bygge ny arena

De nye brakkene på Slåtthaug vil senere kunne brukes som midlertidige garderober ved rehabilitering av idrettsanlegg, gymsaler og svømmehaller, forteller Fossdal.

Fana IL planlegger nemlig en ny arena på Slåtthaug. Den nye skøytehallen vil erstatte garderobebygget og dagens kunstisbane på Slåtthaug.

Arenaen på Slåtthaug vil kunne gi fasiliteter til blant annet kampsport, skøyteidretter, koordinasjonsidretter, turn og dans.

Totalprisen for Slåtthaug Arena er estimert til rundt 739 millioner. En god del av dette vil bli dekket inn av spillemidler og MVA-kompensasjon. Ifølge Fana IL skal rundt 250 millioner hentes inn fra private givere.

Fremdeles er flere ting uoppklart. For fem måneder siden søkte Fana IL om en lånegaranti og festekontrakt, ifølge daglig leder Hans R. Dankertsen i Fana IL.

Den har de foreløpig ikke har fått svar på.

Dankertsen mener saksbehandlingen i kommunen har tatt altfor lang tid.

– Vi har en god dialog med Trond Mohn. Men det er klart at forutsetningen er at kommunen er handlingsdyktige på flere områder, sier han.