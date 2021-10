Første gang siden 1965: Real Madrid vant El Clásico for fjerde gang på rad

(Barcelona – Real Madrid 1–2) David Alabas første scoring for Real Madrid og en overtidsscoring fra Lucas Vázquez sørget for Real Madrid-seier fjerde strake seier i El Clásico – Madrid-klubbens lengste seiersrekke på 56 år.

NEDTUR: Marc-André ter Stegen ser langt etter ballen etter Real Madrids første scoring.

Etter at Real Madrid gikk syv kamper uten seier mot Barcelona fra 2017 til 2019, har Real Madrid virkelig koblet grepet i El Clásico de siste to årene. Søndag vant de 2–1 borte mot Barcelona, noe som er hovedstadslaget fjerde strake seier mot Barcelona.

Det har ikke skjedd siden 1965, da Real Madrid fra 1962–1965 vant syv kamper mot Barcelona på rad. Det er også den lengste seiersrekken i El Clásicos historie, mens Barcelonas lengste seiersrekke er fem kamper mellom 2008 og 2010.

I en jevnspilt første omgang var det David Alaba som satte inn den eneste scoringen. Midtstopperen vant ballen like utenfor egen 16-meter og satte i gang en kontring. Alaba ble selv med på kontringen og fra 15 meter sendte han Real Madrid i ledelsen med et utsøkt skudd like etter at halvtimen var passert.

JUBEL: Real Madrid-spillerne jubler etter scoringen til David Alaba (i front).

I den andre omgangen fikk Karim Benzema en enorm mulighet til å øke ledelsen med snaut 20 minutter igjen, men spissen fikk ikke stokket beina inne foran mål.

Inne i Real Madrids egen 16-meter sto David Alaba frem gang på gang, og Barcelona slet med å skape sjanser mot et godt organisert Real Madrid-lag.

For Real Madrid ble en smell for Thibaut Courtois et lite skår i gleden. Keeperen gikk ned etter å ha spilt en pasning ett minutt før slutt og tok seg til kneet, men belgieren klarte å fullføre kampen.

På overtid punkterte Lucas Vázquez kampen da han skled inn 2–0 for Real Madrid etter en retur fra Ter Stegen på skuddet til Marco Asensio. Sergio Agüero scoret sitt første mål for Barcelona da han reduserte seks minutter på overtid, men det ble kampens siste scoring og dermed Real Madrid-seier.

FØRSTE MÅL: Sergio Agüero fikk sitt tredje innhopp for Barcelona og satte inn Barcelonas trøstemål på overtid.

Lionel Messi og Cristiano Ronaldo har vært to av de største stjernene i El Clásico gjennom tidene, og står med flest og nest flest mål i kampene mellom de to spanske gigantene, med henholdsvis 26 og 18 mål hver.

Siden 2008 var høstkampen i LaLiga i 2018 den eneste som hadde blitt spilt uten minst én av de to, da med en skadet Messi og Ronaldo i Juventus, før søndagens kamp. I sommer ble Messi klar for PSG, og det 280. El Clásico markerte ytterligere tiden i Barcelona etter Lionel Messi.

Selv med Messi, har Barcelona slitt mot Real Madrid de siste årene og hadde tapt de tre siste kampene mot Real Madrid. Søndag ble det altså det fjerde tapet på rad og presset øker dermed stadig på Ronald Koeman. Nederlenderen er den første Barcelona-manageren siden Patrick O’Connell i 1940 som har tapt de tre første El Clásico han har ledet.

Barcelona har kun vunnet fire av de første ni kampene i sesongens LaLiga og ligger nede på åttendeplass, fem poeng bak Real Madrid, Sevilla og Real Sociedad. Atlético kan komme opp på like mange poeng (20) som de tre lagene om de vinner søndagens kveldskamp mot nettopp Real Sociedad.

TAP: Barcelona-spillerne samler seg rundt dommer Sanchez Martinez etter at de mente Barcelona burde fått et straffespark. Gerard Piqué (nummer 3) ble belønnet med gult kort for protestene.