Sensasjon i Ungarn: George Russell får beste startspor

Verdensmester Max Verstappen (24) fikk trøbbel med bilen og får bare tiende beste startspor i søndagens Ungarn Grand Prix. Mercedes-fører George Russell (24) har sensasjonelt sin første pole position i Formel 1.

SENSASJON: George Russell i depotet på Hungaroring lørdag.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

– Jeg har trøbbel med motorkraften, fastslo Verstappen på internradioen til Red Bull-teamet.

Samtidig kjørte altså Russell inn til bestetid.

– Men det er ikke noe poeng for dette, sier han på internradioen.

– Vi hadde den verste fredagen i historien her, og så skjer dette. Det er en utrolig følelse, sier Russell etterpå.

Bak ham fulgte Carlos Sainz, Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon og Fernando Alonso. Den topp 6-listen hadde gitt gode odds. Russells Mercedes-kollega Lewis Hamilton ble nummer syv.

På spørsmål om Mercedes nå er tilbake, svarer Russell:

– Vi må finne ut hva som fungerte i dag!

– Vi trodde at Mercedes kom til å slite her, innrømmer Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen på direkten og fastslår at det er «en av sesongens største overraskelser».

– Det har noe med temperaturen både på banen og i luften å gjøre, tror hans kollega Henning Isdal.

Verstappens teamkollega Sergio Pérez ble utslått allerede i Q2, der han ble nummer 11.

Meksikaneren klaget etterpå over at han ble hindret av danske Kevin Magnussen.

– Alt er snudd opp-ned. Vi har gåsehud, sier Viaplay-kommentator Henning Isdal på direkten.

Ferrari-førerne Carlos Sainz og Charles Leclerc kom inn som nummer to og tre.

– Gratulerer til George. Han må ha hatt en veldig god runde, sier Sainz i et intervju vist på Viaplay.

– Vi har farten, sier Sainz foran søndagens løp.

Charles Leclerc har hatt pole position i hele syv av årets 12 Grand Prix-løp før helgens oppgjør i Ungarn.

Max Verstappen leder VM med 233 poeng foran Leclerc med 170 og Perez med 163.

Lewis Hamilton har vunnet Grand Prix-løpet i Ungarn hele åtte ganger, senest i 2020.

Slik er startrekkefølgen søndag:

1. George Russell (Mercedes).

2. Carlos Sainz (Ferrari).

3. Charles Leclerc (Ferrari).

4. Lando Norris (McLaren).

5. Esteban Ocon (Alpine).

6. Fernando Alonso (Alpine).

7. Lewis Hamilton (Mercedes).

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

9. Daniel Ricciardo (McLaren).

10. Max Verstappen (Red Bull).

11. Sergio Perez (Red Bull).

12. Zhou Guanyu (Alfa Romeo).

13. Kevin Magnussen (Haas).

14. Lance Stroll (Aston Martin).

15. Mick Schumacher (Haas).

16. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri).

17. Alexander Albon (Williams).

18. Sebastian Vettel (Aston Martin).

19. Pierre Gasly (Alpha Tauri).

20. Nicholas Latifi (Williams).