Grøvdal ble nummer åtte i VM-finalen: – Folk kan si det er feigt

EUGENE (VG) Karoline Bjerkeli Grøvdal (32) måtte tidlig slippe hovedfeltet i VM-finalen på 5000 meter, men en god avslutningen sørget for en god plassering til slutt.

– Jeg er veldig fornøyd med å bli nummer åtte i et VM. Det er ikke sikkert jeg kunne blitt så mye bedre med et annet løpsopplegg, sier Grøvdal til VG og resten av pressen.

Den norske mellomdistanseløperen slapp feltet tidlig under finalen natt til søndag norsk tid, før hun på de siste rundene tok innpå teten og passerte flere av utøverne som valgte å henge på da tempoet økte.

– Det blir et lite antiklams når du må slippe og egentlig ikke er med i kampen, men jeg kunne ikke gjort så mye annerledes når løpsopplegget ble som det ble. Det er kjipt å måtte slippe når rykket går, men jeg er veldig fornøyd med at jeg avsluttet bra, sier Grøvdal.

– Det rykket som gikk var rett og slett for hardt for min del. Jeg var ikke god nok til å være med på det. Det er så enkelt som det. Folk kan si at det er feigt eller at jeg ikke «gutset», men jeg kjenner kroppen min såpass bra at jeg vet at jeg hadde verken bein eller kropp til å være med på det rykket.

SLAPP: Karoline Bjerkeli Grøvdal måtte se at avstanden til feltet økte fort da rykket gikk i VM-finalen.

– Jeg vet ikke helt hva som skjedde der i begynnelsen. Den kom brått den fartsøkningen, men det var likevel overraskende. Så løp hun helt fantastisk på slutten, sier trener Knut Jæger Hansen til VG før han har snakket med Grøvdal.

Etter at han og Grøvdal fikk snakket sammen, er konklusjonen til treneren at hun gjorde det beste ut ifra forutsetningene.

Grøvdal ble til slutt nummer åtte på tiden 14:57.62.

– Jeg ga ikke opp da jeg slapp. Jeg var ganske sikker på at det var ganske mange som kom til å få det etter hvert, og kalkulerte litt med det. Jeg hadde fire sterke runder på slutten, hvor jeg tok igjen en del folk, sier Grøvdal.

Tiden var er et stykke bak den norske rekorden hun satte på 14:31.07 under Bislett Games 16. juni:

Sifan Hassan var blant de som slapp hovedfeltet sammen med Grøvdal, men da den regjerende verdensmester gikk for å tettet luken klarte ikke Grøvdal å følge.

Først en del runder senere begynte Bjerkeli Grøvdal å nærme seg gruppen foran.

– Det virker jo som formen er bra her. Et litt merkelig løpsopplegg, kommenterte NRKs Jann Post da det gjensto noen runder og Grøvdal begynte å ta innpå teten.

– En veldig bra avslutning. Solide siste 1500 meter, sier NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal etter målgang.

Gullet gikk til etiopiske Gudaf Tsegay på tiden 14:46.29. Kenyanske Beatrice Chebet tok sølvet, men bronsevinner Dawit Seyaum sørget fro to medaljer til Etiopia.

Hassan, som Grøvdal løp sammen med et stykke bak feltet, var med i spurten om seieren, men endte som nummer seks.