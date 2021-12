Reagerer på rumenske voldsepisoder: – Tadici slo meg

CASTELLÓN (VG) Han har ledet landslaget i to perioder. Skandalen er stor i rumensk håndball etter at Gheorghe Tadici (69) slengte sin egen spiller ned på innbytterbenken i november. Landslagskaptein Crina Pintea har tidligere beskyldt Tadici for å utøve vold mot henne.

SAMMEN FOR ROMANIA: Bent Dahl og Crina Pintea sammen på Romania-benken under VM-kampen mot Kasakhstan søndag.

Publisert Publisert Nå nettopp

Pintea og Romania møter tirsdag kveld Norge i VM.

– Jeg kan ikke kommentere noe om dette nå, svarer hun når VG i Spania spør om den nye Tadici-dommen i hjemlandet.

– Tadici slo meg og det fikk meg til å gråte, siden spurte han hvorfor jeg gråt, sa Crina Pintea i 2019 ifølge rumenske medier.

Til daglig spiller den 192 cm store strekspilleren sammen med fire norske landslagsjenter i Györ.

Hun har hatt Tadici som trener både i klubben Zalau og på det rumenske landslaget mellom 2012 og 2015. Veterantreneren startet denne sesongen med åtte kampers karantene for psykisk og verbal vold mot egne spillere i HC Zalau. Etter anke ble dommen endret til fire kamper.

Men i november skjedde det igjen. Denne gangen fysisk. Videobildene viser hvordan Tadici tar tak i sin egen spiller og slenger henne mot innbytterbenken. Det er dette han nå har fått seks kampers karantene for av det rumenske forbundet. Se situasjonen her:

VG har stilt Gheorghe Tadici flere konkrete spørsmål på e-post, men rumeneren har ennå ikke svart. Han har overfor mediene hevdet at den voldsutsatte spilleren, Alexandra Vrabie, ikke skjønner hvorfor det har blitt slik bråk rundt episoden hvor hun blir slengt mot benken.

– Vil vi ha robottrenere som ikke tillates å si noe til spillerne sine, spør Tadici, ifølge Adevarul.

– Dette har blitt en sak på grunn av noen frustrerte mennesker har problemer med meg. Om Valcea hadde vunnet i Zalau hadde alt vært bra og det hadde ikke blitt skrevet noe om dette, påstår han.

Thorir: – Ikke forenlig

Den norske landslagssjefen Thorir Hergeirsson vant alle dueller i Gheorghe Tadicis siste periode som landslagssjef for Romania – senest under EM i 2014.

– Dette er ikke forenelig med mitt menneskesyn og min lederfilosofi. Det er bra at det blir reagert, sier Hergeirsson.

Den siste voldsepisoden skjedde i en kamp mot Valcea som trenes av nordmannen Bent Dahl.

– Bildene taler for seg. Dette har ikke noe på en håndballbane å gjøre, sier Dahl – som også er assistenttrener for Romania.

MOT NORGE: Gheorghe Tadici ledet Romania mot Nora Mørk i Norge i EM for syv år siden.

Bent Dahls lag tapte kampen med ett mål, men mener at saken handler om veldig mye annet. Rumensk håndball blir satt i et svært dårlig lys.

– Så absolutt. Det er synd. Det er dårlig reklame, slår han fast.

Tidligere norsk landslagsspiller Amanda Kurtovic spiller nå i rumenske Dunarea Braila. Hun uttrykte ifølge TV 2 sin frustrasjon på Instagram. Kurtovic ønsker å fjerne Tadici fra håndballsporten.

Geir Oustorp gjør analysearbeid for Bent Dahl. NRKs håndballekspert er til daglig politioverbetjent i Drammen.

– Det er sterke bevis på at det er kontakt med spilleren og det er ikke greit i det hele tatt. Jeg vil sammenligne med saker som har dukket opp hos norsk politi etter håndgemeng på fotballtreninger. Det er ikke sånn at alt er greit på en idrettsbane, sier han.

Les også Herrems nøkkeloppgave: – Aner ikke hvor mange krangler jeg har hatt

Oustorp kjenner Tadici fra flere sammenhenger opp gjennom årene. Rumeneren var med på grunnlegge HC Zalau i 1978 og arenaen i byen er oppkalt etter ham. Et sted det sjeldent er hyggelig å komme til som bortelag.

– Hans oppførsel taler for seg. Men jeg er også opptatt av hvordan Tadici påvirker dommerne. Denne kampen mot Valcea var en grisekamp som sporten ikke er tjent med. Vi fikk tre spillere skadet og opplevde en veldig «slakt», beskriver Dahl.

– Jeg er opptatt av å beskytte mine egne spillere. Det må være mulig å spille håndball etter håndballregler, sier han og mener at det rumenske og europeiske håndballforbundet felles bør tak i problemene rundt Zalaus hjemmekamper.