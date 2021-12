Coronakaos før VM-kamp – fire spillere smittet

Det østerrikske kvinnelandslaget i håndball er hardt rammet av coronaviruset bare timer før de spiller sin første VM-kamp på tolv år.

SMITTET: Sonja Frey er en av de fire østerrikske spillerne som har testet positivt på Covid-19. Her er hun i duell med danske Trine Ostergaard under en EM-kvalifiseringskamp i oktober.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Danske TV 2 melder at fire spillere har testet positivt på coronaviruset. De fire spillerne er Petra Blazek, Sonja Frey, Stefanie Kaiser og Nina Neidhart.

– Å fortelle spillerne som testet positivt at de ikke kan spille, var det vanskeligste jeg har måtte gjøre så langt fra et sportslig punkt. Laget vil gjøre alt de kan for å vinne den første VM-kampen på tolv år, sier sportsdirektør i det østerrikske laget, Patrick Fölser, til kanalen.

Coronatiltakene i Spania gjør at de fire spillerne må sitte ti dager i isolasjon.

Østerrike spiller sin første kamp i håndball-VM siden 2009 når de møter Kina klokken 18.00 torsdag. Der vil de bare stille med tolv spillere, i stedet for de 16 de i utgangspunktet har lov til.

De to andre lagene i gruppen er Argentina og vertsnasjon Spania.

NTB skriver at den norske troppen tar smittevernet på alvor og utsetter seg ikke for noen unødvendig risiko i pandemien.

– Vi prøver å bruke litt hansker og ha avstand til andre som ikke er nordmenn. Vi gjør litt ekstra ting, sier Henny Reistad til NTB.

Det bor flere VM-tropper på samme hotell. Arrangøren har ikke satt av egne avdelinger i matsalen.

Det er allerede meldt om flere positive coronatester i VM. Ungarn har fått to spillere smittet. Alle lag frykter et smitteutbrudd i egne rekker.

Munnbind er påbudt i stort sett all aktivitet utenfor rommene på spillerhotellet og i trening eller kamp, men håndballforbundet åpnet torsdag for fotografering uten munnbind.