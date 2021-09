Bøe Risa mangler to kamper for å kalle seg seriemester: – Litt kjipt

Når Sandviken-spillerne styrer mot et historisk seriegull i Toppserien, er det bare et skår i gleden.

ALT FOR NORGE: Sandviken er godt representert på kvinnelandslaget om dagen. Fra venstre: Tuva Hansen, Guro Bergsvand, Aurora Mikalsen, Lisa Fjeldstad Naalsund og Elisabeth Terland. Helt til høyre Vilde Bøe Risa som spilte tre seriekamper for Sandviken før hun gikk til Manchester United.

Ingen kan huske at det noen gang har vært fem Sandviken-spillere på en og samme A-landslags-samling.

Vilde Bøe Risa kunne vært den sjette, men det står Manchester United og ikke Sandviken bak navnet til 26-åringen etter at hun i sommer brått forlot bergensklubben og reiste utenlands – igjen.

– Savner jentene

Mens Tuva Hansen, Guro Bergsvand, Aurora Mikalsen, Lisa Fjeldstad Naalsund og Elisabeth Terland har los på klubbens første seriemesterskap i Toppserien, går Vilde Bøe Risa glipp av en medalje. Hun rakk bare tre kamper for Sandviken før hun dro. Hun måtte hatt fem for å kunne kalle seg seriemester.

– Det er jo litt kjipt. Det var en fin tid og jeg savner jentene ganske mye, egentlig. Det var jo ikke meningen at jeg skulle dra allerede etter tre kamper. Vi så jo for oss 12–14 kamper, men når serien ble utsatt ble det sånn det ble. De klarer seg jo fint på egen hånd, sier Vilde Bøe Risa.

Hun fikk ingen kamper i cupen for Sandviken. Dermed blir det heller ikke noe for premieskapet om venninnene også skulle vinne norgesmesterskapet. Én cupkamp hadde vært nok ...

Landslagskollegene snakker verken om cup- eller seriegull.

– Vi tar en kamp av gangen, så får vi telle opp i november, melder kvintetten.

– Dere står med 12 seirer og en uavgjort på 13 kamper i serien. Hvorfor er dere så gode nå?

– Det er en god filosofi fra trenerne og profesjonelle spillere som jobber sammen mot et mål. Alle er pliktoppfyllende og vil klare det. Så har vi prestert best over lengst tid. At vi er fem spillere fra Sandviken på landslagssamling viser hvor godt det jobbes i klubben hver dag.

– Hovedtrener Alexander Straus får også gode skussmål?

– Han er sånn passe, sier Sandviken-kvinnene og ler. – Nei, han er veldig god. Han krever mye av oss spillere og har et riktig fokus til enhver tid. Han gjør oss bedre, rett og slett.

Fra før har Sandviken en 2. plass og to 3. plasser på øverste nivå i kvinnefotballen siden 1984. Bergensklubben har også rykket ned ved fem anledninger.

Toppserien er i gang igjen etter landslagspausen i helgen med disse kampene:

Lørdag: Arna/Bjørnar-Klepp, Avaldsnes-Rosenborg, Kolbotn-Sandviken, Stabæk-Lyn.

Søndag: Vålerenga-LSK Kvinner.

Fakta Toppen i Toppserien 1. Sandviken 13 12-1-0 (33-28) 37 p

2. Rosenborg 12 10-0-2 (24-14) 30

3. LSK Kvinner 12 9-1-2 (35-14) 28 Les mer