Kobayashi vant Hoppuken etter Lindvik-bom

GLISTE FOR SEIER: Ryoyu Kobayashi er verdens beste skihopper for tiden.

Ryoyu Kobayashi (25) innkasserte karrierens andre sammenlagtseier i Hoppuken under torsdagens renn i østerrikske Bischofshofen. Marius Lindvik (23) ble nummer to og Halvor Egner Granerud (25) tok 3.-plassen totalt.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Kobayashi ledet Hoppuken sammenlagt med 17,9 poeng på Lindvik før det siste hoppukerennet. Lindvik måtte prestere optimalt, men landet sitt første hopp på bare 126 meter. Det brakte ham til finaleomgangen på en skuffende 23.-plass, og det norske håpet om å vinne Hoppuka var dermed så godt som spolert.

– Jeg klarte å levere et mer normalt hopp i 2. omgang. Da klatret jeg en del plasser. Men det er typisk at du skal bli sen (på hoppkanten) når du har vært for tidlig gjennom hele Hoppuken, men sånn er det. Jeg er fornøyd, sier Lindvik til TV 2.

– Jeg er veldig glad, sier Kobayashi til rettighetshaveren via en tolk.

Japaneren vant totalt med 24,2 poeng til Lindvik og 34,1 poeng på Granerud.

TO OG TRE: Marius Lindvik og Halvor Egner Granerud var nest og tredje best i Hoppuken.

Lindviks andre hopp viste hvilket potensial som bor i ham med et svev på 139 meter, men han ble bare nummer 10 i det avsluttende rennet. Daniel Huber (29) vant, mens Kobayashi ble nummer fem. Det holdt likevel til bli kongen av den tysk-østerrikske Hoppuken for japaneren.

– Det kommer flere morsomme ting utover vinteren, så det er bare å glede seg, sier Lindvik, med visshet om at OL i kinesiske Beijing ikke er langt unna.

Granerud tok 3.-plassen sammenlagt etter å ha vært nest best i torsdagens konkurranse.

Norge var totalt representert med syv hoppere. Tre av dem gikk videre til finaleomgangen. Johann André Forfang (26) røk ut i duell med russiske Jevgenij Klimov (27) og Joacim Ødegård Bjøreng (26) led samme skjebne mot slovenske Ziga Jelar (24).

Daniel André Tande (27) var åpenbart skuffet etter sitt svev på bare 123 meter, noe som ble hans siste bidrag til årets hoppuke. Fredrik Villumstad (22) røk ut etter en duell med Kobayashi etter et hopp på 121,5 meter. Robert Johansson (31) ble nummer syv i Bischofshofen etter to gode hopp. 31-åringen ble nummer seks totalt i Hoppuken, 54,4 poeng bak den japanske vinneren.

– Vi har to på pallen sammenlagt. Lagmessig har vi hatt en veldig bra hoppuke, sier Johansson til TV 2.