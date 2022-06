Illsint Lunde sendte Vipers til Champions League-finalen: – Helt utrolig

BUDAPEST (VG) (Metz – Vipers 27–33) Vipers brøt sammen etter å ha ledet Champions League-semifinalen med fem mål før pause. Da tente Katrine Lunde (42) på alle plugger. Så snudde Vipers berg-og-dal-bane-dramaet etter glimrende Lunde-redninger.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Temperamentet er der og det må være der, sier Katrine Lunde til VG – fortsatt rød i toppen etter semifinale med maks tenning.

– Hun er fantastisk, beskriver Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

– Hun er vår engel, mener 12-målsscorer Markéta Jerábková

– For meg er det viktig å energien riktig og ikke bli så sinna heller, sier Lunde.

– Det var en veldig tøff kamp. Vi har tapt to ganger mot Metz, men det gjelder å vinne når det teller som mest. Folk jobbet fantastisk i dag. Dette tar på kroppen, men det er helt utrolig hva vi får til, sier hun til Viaplay.

Vipers-profil Bella Gulldén sparer ikke på superlativene.

– Hun er helt utrolig. Jeg bor med henne, så jeg ser hvor mye hun legger i dette og hvordan hun fokuserer. Selv om det bare har vært et år, er jeg utrolig glad for at jeg har fått spille med, og oppleve en slik person, sier Gulldén til Viaplay.

forrige





fullskjerm neste TENTE VIPERS: Katrine Lunde til en ny stor finale. 1 av 4 Foto: Nikola Krstic / NTB

Lunde hylles også av lagvenninne Nora Mørk, som også leverte en meget solid prestasjon i semifinalen.

– Temperamentet er som forventet. Katrine er fantastisk. Hun leverer igjen og igjen og igjen og igjen. Det er ingen som henne, sier Mørk til VG.

– Dette var helt sykt. Denne kampen kokte. Vi klarte å leve i spillet, selv om vi måtte justere litt i forsvar og begrense antall dueller. Når det gjelder som mest står Katrine frem. Det er en vinnerskalle i henne. Jo tøffere det blir, jo mer vokser hun, sier Mørk om skuddstopperen.

Fjorårsvinneren har mot alle odds spilt seg til en ny Champions League-finale etter at Henny Reistad og Heidi Løke forsvant sammen med Emilie Hegh Arntzen og Malin Aune. Men Lunde har ført an gjennom hele sesongen og dro opp 15 redninger i semifinalen – ni av dem etter utblåsningen halvveis.

For Champions Leagues eldste spiller gikk illsint inn til pause etter at Metz tok ledelsen på en retur i siste sekund av 1. omgang.

– Hun blir frustrert når hun ikke får den hjelpen hun trenger, sier Viaplay-kommentator Karoline Dyhre Breivang. Også trener Ole Gustav Gjekstad var tydelig forbannet på vei inn i pausen.

Györ er finaleklare i Champions League. Stine Bredal Oftedal spilte med et mulig nesebrudd, men dominerte kampen da Esbjerg ble slått 32–27 i lørdagens første kamp i MVM Dome.

Vipers dominerte 1. omgangen i 18 minutter. Da satte Markéta Jerábková inn sitt femte mål til en trygg 13–8-ledelse. Katrine Lunde reddet seks baller og det meste fungerte.

Men Metz var ikke mer rystet enn at de snudde kampen på de siste 12 minuttene.

I 1. omgangs siste minutt sørget venstrekant Laura Kanor for fransk 15–14-ledelse på en retur bak en svært hissig Lunde. Vipers mislyktes med det meste begge veier.

forrige



fullskjerm neste SNUDDE MOTGANGEN: Nora Mørk sentral da Vipers sikret seg finalebilletten. 1 av 3 Foto: Nikola Krstic / NTB

Nora Mørk misset fem skudd på rad og pådro seg en to minutters utvisning i angrep. Metz-forsvaret skalket lukene som tidligere i omgangen hadde gitt både strekspiller Ana Debelic og venstrekant Sunniva Næs Andersen tre mål.

Det sa bråstopp mot klubben som tidligere i sesongen har banket Vipers to ganger med klare sifre.

– En stresset Vipers-gjeng, beskriver Breivang etter 7–1 til Metz de siste 12 minuttene av omgangen.

SCORET FEM: Sunniva Næs Andersen gjorde en stor jobb for Vipers.

Vipers fikk satt opp igjen sin beste skytter i de første minuttene etter pause. Jerabkova løste angrepsfloken. Metz hadde utlignet Vipers overtak i kampen, men Vipers var tilbake på sporet. Den tsjekkiske skytteren endte på fantastiske 12 mål på bare 16 mål i semifinalen.

Næs Andersen fortsatte den gode skytingen fra venstrekant og sikret ny ledelse på 20–19. Markéta Jerábková klinte inn et nytt mål fra distanse. Dermed ledet Vipers med to mål 20 minutter før slutt.

12 MÅL: Markéta Jerábková leverte fantastisk skyting i Champions League-semifinalen.

Vipers og Nora Mørk snudde motgangen. Mørk leverte to straffescoringer og nådde for første gang 100 mål i Champions League-sesong. Mørk ristet motgangen av seg, scoret på så på et glimrende gjennombrudd og en kunstnerisk straffe.

Strekspiller Ana Debelic sendte Vipers tilbake i femmålsledese midtveis i 2. omgang.

Katrine Lunde reddet baller. Søndag kan tidenes mestvinnende kvinnespiller vinne Champions League for sjette gang.

– Vi skal gi alt vi har. Györ er et fantastisk lag, men jeg tror også de er litt betenkte, oppsummerer Lunde.

Mørk hadde sine tvil om Vipers kunne nå denne finalen. Nå mener hun de har alt å vinne.

– Vi vil stå i denne finalen. Vi må spille som vi kan. Vi må ikke tenke at vi må forsvare noe. Jeg tror det kommer til å bli en åpen kamp. Jeg er utrolig stolt over at vi slår Metz, for det var jeg ganske usikker på, sier Mørk.

Finalen spilles klokken 18.00 og kan følges direkte i VGlive.