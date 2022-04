Ny Hamilton-fadese i Imola-kvalifiseringen: – Helt ubegripelig

Lewis Hamilton tok seg videre fra Q1 med et nødskrik, men må likevel starte langt bak i feltet på sprinten lørdag. Kvaliken ble preget av dårlig vær og utkjøringer.

SKUFFET: Lewis Hamilton starter som nummer 13 på lørdagens sprintløp.

– Det der var galskap, sa Hamilton på radioen da han med fattige fire tusendeler så vidt hadde klart å ta seg videre fra den første kvalifiseringsrunden i Italia fredag kveld.

Briten virket overrasket over at han kunne fortsette kvalifiseringen.

Men med en sprettende bil som ikke ville samarbeide på Imola sa det stopp i Q2. Dermed må Lewis Hamilton starte som nummer 13 på sprintløpet lørdag.

Det løpet bestemmer rekkefølgen i Emilia Romagna Grand Prix på søndag.

Et varslet regnvær til den andre kvalifiseringsrunden gjorde det kaotisk i garasjene, og førerne fikk beskjed om å gi alt de hadde for å sette gode tider før regnet skulle komme.

Det hørte Ferrari-fører Carlos Sainz på – men han ble for ivrig, mistet kontrollen på bilen, og snurret rett inn i veggen.

Dermed røk en god startposisjon for spanjolen, som hadde nest beste tid da han krasjet. Han fikk dog ikke startet i Q3, og starter dermed som nummer 10 lørdag.

Regnet gjorde resten av Q2 til en parodi der ingen hadde lyst til å risikere å krasje, og Mercedes-førerne Hamilton og Russell fikk aldri revansjert de dårlige rundene fra Q1.

Begge røk ut, og har en jobb å gjøre fra startposisjon 13 og 11 på lørdag.

Sist ingen Mercedes-biler var med i Q3 var i 2012.

– Det er helt ubegripelig at dette Mercedes-laget, som har dominert i så lang tid, har så store problemer. Ekstra ille er det for Hamilton som er et stykke bak George Russell i tillegg, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

Da det hele skulle avgjøres ble to utkjøringer av Valtteri Bottas og Lando Norris avgjørende.

Max Verstappen rakk nemlig å sette bestetid rett før det ble rødt flagg etter Bottas sine problemer, mens Charles Leclerc sin runde ble stoppet.

Da han skulle prøve å forbedre seg kjørte Norris ut, og kvaliken ble stoppet.

Dermed starter Verstappen i pole position på sprinten, med Leclerc litt bak seg. Lando Norris og Kevin Magnussen (!) starter på plassene bak.

– Det var en vanskelig økt, sier en nøktern Verstappen.

Det ble også dramatisk for Williams-fører Alex Albon. Han oppdaget plutselig at bremsene hans ikke fungerte optimalt, og det var ikke så rart:

TOK FYR: Bremsene på høyre bakdekk.

Bremsene på høyre bakdekk hadde tatt fyr, og litt senere kunne man tydelig se en eksplosjon.

Dermed var kvalifiseringen over for den britisk-fødte thailenderen før den hadde startet.

Sprinten starter lørdag kl. 16.30, og du kan følge den i VG Live.