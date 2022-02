Klæbo slått av hjemmehåpet i Lahti: – «Knockout» på den siste runden

Johannes Høsflot Klæbo (25) kjempet lenge om seier, men klarte ikke å svare på sisterunden til hjemmehåpet Iivo Niskanen (30).

NUMMER ÉN OG TO: Iivo Niskanen gikk inn til seier i Lahti, mens Johannes Høsflot Klæbo ble nummer to.

Som i OL, var det Iivo Niskanen som var best på herrenes 15 kilometer. Finnen disponerte rennet perfekt, og hadde en avslutningsrunde som ingen var i nærheten av å holde følge med.

– Han er den desidert beste klassiskløperen vi har på herresiden. Han viser det gang på gang, sier Åge Skinstad i Viaplays studio etter rennet.

– Det er «knockout» på den siste runden, sier Marthe Kristoffersen i studiosendingen.

– Jeg prøvde å legge meg bak ham og lære litt, men det gikk litt for fort på slutten, sier Klæbo til Viaplay.

– Det var en krig på den siste runden. Jeg prøvde, men det var akkurat litt for tungt, sier han.

Niskanen tok med det sin åttende verdenscupseier. Alle dem har kommet på 15 kilometer klassisk, og det er spesielt i Finland at klassiskspesialisten har hatt for vane å prestere. Hele seks av de åtte verdenscupseirene til Niskanen har kommet i Finland – fire i Ruka og to i Lahti.

30-åringen vant også 15 kilometeren i VM i 2017, som ble arrangert i Lahti.

Johannes Høsflot Klæbo ble best av de norske på en annenplass, 17,6 sekunder bak Niskanen. Martin Løwstrøm Nyenget (6. plass), Didrik Tønseth (8. plass), Harald Østberg Amundsen (9. plass) og Erik Valnes (11. plass) kom alle inn blant de elleve beste.

ØKTE LEDELSEN: Med annenplassen kobler nå Klæbo ytterligere grepet om verdenscupen sammenlagt.

Da Klæbo gikk ut på sin 15 kilometer klassisk, fikk han umiddelbart en fin rygg å jakte. 25-åringen gikk ut like bak hjemmehåpet, Iivo Niskanen, som på sin side var i ferd med å gå ut på den andre runden (av totalt tre).

Niskanen gikk inn til et suverent OL-gull på distansen for drøyt to uker siden, og var storfavoritten før rennet – hvor også Klæbo og Aleksandr Bolsjunov var forventet å være i teten.

Av de tre, var det Bolsjunov som startet best. Etter 3,7 kilometer var han 6,3 sekunder foran Niskanen, men et stavbrekk like etter sørget for at han tapte flere sekunder. Samtidig var det flere andre som gikk raskt ute i de finske skoger. Martin Løwstrøm Nyenget, svenske William Poromaa og russiske Aleksej Tsjervotkin blandet seg alle inn i tetkampen.

Klæbo holdt ryggen til Niskanen frem til finnen startet på langspurten mot slutten av det som var Niskanens siste runde. Niskanen gikk inn til ledelse i mål, 18 sekunder foran Poromaa, mens Klæbo gikk ut på den siste runden med 7,5 sekunder ned til Niskanen.

Niskanens avslutningsrunde viste seg å være i en helt egen klasse, og for Klæbo ble det en kamp om pallen. Der klarte han akkurat å knipe annenplassen, fire tideler foran Poromaa. Tredjeplassen er Poromaas første pallplass i verdenscupen.