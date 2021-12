Raser mot Netflix: – De utnyttet meg

Tidligere Sunderland-spiller Jack Rodwell (30) er ikke fornøyd med måten han ble fremstilt i Netflix-dokumentaren «Sunderland ’Til I Die».

IKKE FORNØYD: Tidligere Sunderland-spiller Jack Rodwell mener han ble utnyttet av Netflix. Her fra en Premier League-kamp i 2016.

Dokumentaren kom i desember 2018, og tok for seg Sunderlands første sesong etter nedrykket fra Premier League.

I en episode kan man se at sportsdirektør Martin Bain er frustrert over at han ikke får kvittet seg med Rodwell. Selv mener Rodwell at episoden fremstilte ham som en stereotypisk og grådig fotballspiller som bryr seg mer om penger enn spilletid.

– Jeg følte bare at de utnyttet meg. Jeg har ikke snakket så mye om det for å være ærlig, for det er ikke noe jeg liker å kaste bort energien min på. Jeg vet hvordan jeg er som person, og det gjør min familie og venner også. Det er det viktigste, sier Rodwell til The Athletic.

Til tross for at Rodwell bare startet én kamp i Championship den sesongen, var midtbanespilleren blant de man fikk se mest av i Netflix-dokumentaren.

I en annen episode fikk man se at han var nær en overgang til nederlandske Vitesse i januar 2018, men at det ikke ble noe av. Til tross for spekulasjonene om en overgang bort fra klubben, sto supporterne bak Rodwell sier han.

– Jeg hadde et godt forhold til supporterne. Det var ikke noen problemer frem til det punktet der det ble en fortelling om det, sier Rodwell.

De siste 29 serierundene var ikke Rodwell med i en eneste kamptropp, og Sunderland rykket til slutt ned for andre sesong på rad.

Etter katastrofesesongen ble Rodwells kontrakt terminert, og dermed var hans fire år på Stadium of Light historie.

– Det var en dårlig tid for meg. Jeg holdt på å bli ofret bare fordi jeg var i bygningen. Alle som var i klubben kan si at jeg ikke var en dårlig fyr, sier den nåværende Western Sydney-spilleren om sin siste sesong for «The Black Cats».

Etter nedrykket til League One har Sunderland fremdeles ikke klart å rykke opp igjen.