Serena Williams vil legge opp: – Nedtellingen er i gang

40 år gamle Serena Williams skal spille US Open om noen uker. Det blir trolig hennes siste turnering som tennisspiller.

Det er i september-utgaven av Vogue at Serena Williams åpner om tiden som kommer.

– Det er ikke noe lykke i dette for meg. Jeg vet at det er den vanlige tingen å si, men jeg føler en stor smerte. Det er det vanskeligste jeg kunne tenke meg. Jeg hater det. Jeg hater at jeg har kommet til dette veiskillet. Jeg sier stadig til meg selv - jeg skulle ønske at det var lettere for meg - men det er det ikke. Jeg er splittet. Jeg ønsker ikke at det over, men samtidig er jeg klar for det neste som kommer, skriver hun.

På Instagram skriver hun videre selv at hun nyter tennislivet, men:

– Nå er nedtellingen i gang. Jeg må fokusere på å være en mor, mine åndelige mål og til slutt å utforske en annerledes, men spennende Serena. Jeg kommer til å nyte de neste få ukene.