Fannemel tilbake i verdenscupen etter 978 dager: – Hopper med ambisjoner

Når Anders Fannemel (30) setter utfor i Nizjnij Tagil fredag, blir det hans første verdenscuprenn på 32 måneder. Han legger listen høyt foran comebacket.

Anders Fannemel er klar for comeback i hoppbakken.

– Det er en veldig god følelse. Det har tatt en del tid lengre enn jeg hadde sett for meg, men endelig er jeg klar igjen, sier Fannemel til NTB foran sesongåpningen.

Fannemel falt stygt på trening i polske Wisla i juli i 2019, og skademarerittet var først endelig over foran den nye sesongen. Han skadet både korsbånd og menisk, men komplikasjoner har gjort at comebacket har latt vente på seg. Nå er han tilbake og klar for å levere.

– Forhåpentlig klarer jeg å komme opp på et godt nivå ganske fort, sier Fannemel.

Han er også klar på at han har fortjent plassen sin i troppen til tross for det han kaller et «tynt resultat» i NM i Midtstubakken i oktober. Der ble han nummer ti i normalbakken.

– Jeg hadde ikke fått reise om jeg ikke hadde vært en av de syv beste hopperne i Norge. Jeg fikk et litt tynt resultat i NM, men føler jeg har fått jobbet bra siden det og fått justert meg litt, forteller han.

Han er likevel veldig klar på en ting foran sesongen.

– Jeg hopper med ambisjoner om å prestere, ellers hadde jeg lagt opp, konstaterer han.

Anders Fannemel ser frem mot VM i Vikersund i mars.

VM-håp

Fannemel ser frem mot en innholdsrik sesong der både OL og skiflygings-VM venter. Hornindal-hopperen er kjent for ekstreme lengder i skiflygingsbakken, og gleder seg naturligvis til VM på hjemmebane i mars. Mesterskapet i Vikersund vil også markere tiårsjubileum for ham.

– VM i Vikersund blir årets høydepunkt. Jeg har trivdes godt der, sier han og fortsetter:

– Jeg debuterte i VM i Vikersund i 2012 så det hadde vært kult og fått til et bra VM ti år etterpå.

Fannemel satte i 2015 verdensrekord med et svev på 251,5 meter i nettopp Vikersund. Rekorden har blitt slått både av landslagskollega Robert Johansson og østerrikske Stefan Kraft i samme konkurranse i 2017. Først hoppet Johansson 252 meter før Kraft like etterpå nådde 253,5 meter. Den rekorden står fortsatt.

OL i Beijing

Før VM i Vikersund venter olympiske vinterleker i Beijing. Der har også Fannemel et ønske om å bidra etter at han i OL i 2018 ikke hoppet et eneste renn.

– Etter OL i Pyeongchang har jeg hatt som mål at jeg skal få et OL til, sier han.

Landslagstrener Alexander Stöckl gleder seg til å se Fannemel i aksjon igjen.

– Det blir spennende hvordan Anders klarer å konkurrere på verdenscupnivå etter en lang og hard periode med skade, forteller Stöckl.