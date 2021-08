Pacquiaos VM-kamp på VG+ Sport: Kan bli legendens «siste dans»

Manny Pacquiao er blitt 42 år, men er fortsatt i stand til å trylle i bokseringen. Natt til søndag kan du se legenden live på VG+ Sport i VM-oppgjøret mot Yordenis Ugas (35).

Filippineren er den eneste bokseren som har blitt verdensmester i åtte ulike vektklasser, der han har til sammen ti titler.

Nå skal han igjen i aksjon. Natt til søndag kan du se hans kamp mot WBA-verdensmesteren i weltervekt Yordenis Ugas på VG+ Sport.

Den 35 år gamle eksil-kubaneren var sant å si ikke førstevalget, men kom inn som en verdig erstatter da Errol Spence Jr. måtte si nei takk på grunn av en øyenskade.

Nå hinter 42 år gamle Pacquiao om at helgens oppgjør i Las Vegas kan være slutten. Skjønt - det har vi trodd mange ganger før også. Nå går superstjernen - og politikeren - fra Filippinene sin første kamp på to år.

Han står med 62 seirer (39 på knockout) og syv tap. Dette blir hans 72. proffkamp i løpet av 26 år.

Sendingen starter kl. 03.00, og det er fem kamper som sendes direkte:

Bodde på gata

«PacMans» liv har vært litt av en reise: Han vokste opp i fattigdom på Filippinene, og måtte jobbe fra ung alder for å bidra hjemme til sin mor og fem søsken. Da han var 15 år reiste han alene til hovedstaden Manila for å bokse.

Han bodde på gata, jobbet som bygningsarbeider og måtte velge mellom å tåle sulten eller sende penger til sin mor. Han klarte likevel å gjennomføre grunnskolen, men den ekstreme fattigdommen gjorde at det ikke ble mer skolegang.

Tolv år gammel ble han presentert for boksesporten av sin onkel Sardo Mejia. Etter hvert viste det seg at talentet var så stort at han kom på Filippinenes landslag.

I selvbiografien skriver Pacquiao at livet hans endret seg da han så Mike Tyson tape for James «Buster» Douglas i 1990 - sammen med onkelen. han var også inspirert av Bruce Lee og Muhammad Ali.

Det skulle ikke gå lenge etter flyttingen til Manila før han gikk sin første proffkamp. Det skjedde allerede i januar 1995, som 16-åring, og vektklassen var lett fluevekt.

«Manny» har i mange år vært Filippinenes største idrettsstjerne. Hele landet står stille når «PacMan» går inn i ringen. I dokumentaren «Manny» ble det sagt at dette er den eneste dagen det ikke er noe kriminalitet på Filippinene.

Den mest kjente kampen i hans karriere gikk i mai 2015. Etter mange og hendelsesrike matcher var det klart for møtet med den ubeseirede amerikaneren Floyd Mayweather Jr.

Det skulle ta tid før kampen ble realitet. Det handlet om ekstremt mye penger og om to boksere som risikerte å miste ansenitet ved et mulig tap. Pacquiaos motvilje mot å gjennomføre en vanlig dopingtest spilte også inn.

Etter Pacquiaos uventede tap mot Timothy Bradley og Juan Manuel Márquez i 2012 mistet møtet også noe av sin imøtesette magi. Filippineren slo imidlertid tilbake, og i 2015 kunne kampen mot Mayweather endelig bli en realitet. Det sluttet med poengtap for Pacquiao etter tolv runder i en kamp som ikke levde opp til de enorme forventningene.

Men det har vært nok av høydepunkter. Det har altså blitt ti verdensmestertitler i åtte vektklasser i løpet av mer enn 20 år. Det har vært fluevekt, superbantamvekt, fjærvekt, superfjærvekt, lettvekt, lett weltervekt, weltervekt og lett mellomvekt. Og natt til søndag kan «PacMan» komme til å sikre seg enda en tittel.

Pacquiao var lenge rangert som den beste «pound-for-pound»-bokseren i verden. Altså den som var aller best uansett vektklasse. Boksebibelen «The Ring» kåret ham til årets bokser i 2006, 2008 og 2009.

Kontroversiell

Men han har også vært kontroversiell. I 2016 provoserte han en hel verden ved å uttale at homofile er verre enn dyr.

– Det er sunn fornuft. Ser du dyr pare med samme kjønn? Hvis menn parer med menn og kvinner med kvinner, er de verre enn dyr, sa han til en filippinsk tv-kanal.

Det endte selvsagt med at han måtte legge seg paddeflat og beklage.

I helgen er 42-åringen tilbake i ringen for første gang siden seieren mot Keith Thurman i juli 2019. Da står Filippinene helt stille igjen.