Gustafsson sendte Lillestrøm tilbake på vinnersporet

(FK Haugesund – Lillestrøm 0–3) To mål på 84 sekunder fra Daniel Gustafsson (30) sørget for Lillestrøm-seier i Haugesund.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Lillestrøm hadde full kontroll i søndagens kamp mot Haugesund, i det som var en tilnærmet perfekt gjennomført bortekamp av Geir Bakkes menn.

To scoringer fra Daniel Gustafsson i den første omgangen gjorde at Lillestrøm-ledet 2–0 til pause, og i en kamp hvor Haugesund ikke kom seg til en eneste stor sjanse, ble det til slutt en enkel seier for Lillestrøm. På overtid i andre omgang sørget et selvmål fra Ulrik Fredriksen for at det ble 3–0 til Lillestrøm.

– Vi vinner og gjør en kjempe bortekamp. Det er en lagseier med stor L, sier Thomas Lehne Olsen til Discovery+ etter kampen.

– I den første omgangen er vi direkte dårlige, synes jeg. Den andre omgangen er litt bedre, men vi skaper ikke nok til å få med oss mål eller poeng, sier Haugesund-trener Jostein Grindhaug til Discovery+ om kampen.

Haugesund har nå tapt tre kamper på rad i Eliteserien.

SKUFFET: Jostein Grindhaug (høyre) var ikke fornøyd med søndagens kamp. Assistenttrener Espen Bull-Tornøe til venstre.

Dermed holder Lillestrøm følge i medaljekampen og har nå klatret forbi Kristiansund. I forkant av Rosenborgs kamp mot Odd klokken 20, er det nyopprykkede laget igjen tilbake på tredjeplass i Eliteserien.

Lillestrøm-trener Geir Bakke vil likevel ikke ha noe snakk om medaljer.

– Jeg ser frem til en treningsuke nå. Så skal vi spille mot et krigersk lag som heter Mjøndalen. Det er det eneste som betyr noe, så får andre snakke om tabellen, sier Bakke til Discovery+, som får følge av Lehne Olsen:

– Hvis vi fortsetter slik og har den innstillingen vi har til kamp som i dag, og klarer å utvikle oss som enkeltspillere og lag, så kan det bli morsomt. Jeg er enig med treneren min, og så sier vi at vi ser frem mot Mjøndalen-kampen, sier spissen.

SEIER: Thomas Lehne Olsen var sist av Lillestrøm-spillerne på 3–0-scoringen.

Etter å ha tapt tre av de fire første kampene denne sesongen, vant Lillestrøm 2–1 hjemme mot FK Haugesund 13. juni. Etter det fulgte de opp med fem seirer og fire uavgjorte kamper og var oppe på medaljeplass før de tok imot Bodø/Glimt på Åråsen forrige serierunde.

Der endte rekken uten tap etter at fjorårets seriemestere vant 1–0, men tilbake mot laget der den gode rekken startet, var Lillestrøm klart best.

Like før det var spilt 21 minutter, da kampklokken viste 20:57, satte Daniel Gustafsson inn kampens første scoring etter et skudd fra ti meter.

Målet var svenskens første siden han scoret mot Ranheim 18. oktober i fjor, men han måtte ikke vente like lenge på sitt neste mål. Kun 84 sekunder senere lå ballen i nettet igjen etter en utsøkt avslutning fra Gustafsson.

SCORING: Daniel Gustafsson fikk denne ballen forbi flere mann og i mål til 1–0.

30-åringen løp seg fri bak i feltet og utnyttet at Haugesund-keeper Egil Selvik var på halvdistanse da han fra skrått hold satte ballen i mål via stolpen.

– De er effektive, men de er gode. De er bedre enn oss. Det er mer trøkk i dem og bedre flyt. Jeg synes de ser mer voksne ut enn oss og har ikke fått flyten i det hele tatt. Det er fortjent at Lillestrøm leder, sa Haugesund-trener Jostein Grindhaug til Discovery+ i pausen.

I en sjansefattig andre omgang hadde Lillestrøm full kontroll og kampen ble punktert da Thomas Lehne Olsen slo et innlegg via Ulrik Fredriksen og i mål på overtid.

JUBEL: Daniel Gustafsson gratuleres av Thomas Lehne Olsen etter kampens andre scoring.

Publisert Publisert: 22. august 2021 19:52 Oppdatert: 22. august 2021 20:26