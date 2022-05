Bø får papparåd av lillebror: – Blir lenge til sønnen får gå i barnehagen

Johannes Thingnes Bø (28) fleiper med at det kan gå flere år før Tarjei Bø (33) sin sønn får lov til å gå i barnehagen og møte andre unger.

Johannes Thingnes Bø (til h.) og Tarjei Bø fleiper med hverandre da skiskytterlandslagene nylig ble presentert i Oslo.

– Det kan hende den gutten må vente vel og lenge før han får gå i barnehagen, møte andre barn og utsette faren for sykdom, ler Johannes Thingnes Bø, vel vitende om at han og konen Hedda selv måtte ta noen «barnehagegrep» for sin egen sønn, Gustav, for å ikke risikere smitte og sykdom under pandemien.

Lillebror Bø er også litt spent på helsetilstanden til skiskytterbroren som – historisk sett – har vært svært sykdomsutsatt opp gjennom årene.

– Det er et aspekt som vi alle lurer litt på. Det går vel fint frem til sønnen skal begynne i barnehagen.

Det er noen uker siden Tarjei Bø og forloveden Gita Simonsen delte gladnyheten om at de skal bli foreldre i høst. Til VG forteller Tarjei Bø at de venter en gutt i slutten av september.

33-åringen går ikke med på at han er noen «pingle» lenger når det kommer til sykdommer.

– Jeg har blitt bedre. De siste årene har helsen vært god. Johannes har løst dette bra, han har jo knapt hatt den ungen i barnehagen. Han fikk jo en ekstra grunn til å holde ham hjemme på grunn av koronaen. Det er en del av det. Så vidt jeg har skjønt skal vår sønn ikke i barnehagen det første året, så jeg får i hvert fall én god sesong.

– Har du fått gode babytips fra lillebror?

– Det har vært mer snakk om baby nå enn før. Jeg skjønner at her er det mange spørsmål og han har de fleste svarene. Vi har endret samtaletemaene fra trening til baby. Endelig kan han lære meg noe. Det er bra det, sier Tarjei Bø og ler godt.

Å bli foreldre har han og samboeren Gita snakket om en stund, men å få barn før OL i Beijing var ikke aktuelt.

Gita Simonsen og Tarjei Bø fotografert i forbindelse med P3 Gull for noen år siden.

– Vi hadde lyst til å prøve og var enige om at det passet med baby etter OL. Da var jeg klar for en ny livssituasjon. Før OL ville jeg gjøre alt jeg kunne for å få realisert drømmene jeg har hatt hele livet. Nå klarte jeg jo det, sier 33-åringen. Han kom hjem fra Kina med OL-sølv på jaktstarten, bronse på sprinten og to stafettgull – og til en forlovede med voksende mage.

Begge gleder seg til å bli foreldre.

– Det gir en veldig ro. Dette blir fint, jeg gleder meg veldig. Det er kanskje innprentet at det å få barn gir mindre tid til trening og restitusjon, men de beste skiskytterne vi har hatt de siste årene – Johannes (Thingnes Bø) og Martin Fourcade – var jo begge foreldre når de var på sitt beste. Det er ingen fasit på dette. Kanskje blir du roligere, kanskje får du et annet syn på idretten og livet generelt som gjør at du presterer bedre. Blinkene skal jo ned og hvis du er rolig, avbalansert og har det fint, så tror jeg det er enklere.

Johannes Thingnes Bø deler gjerne sine erfaringer med broren.

– Jeg kan sitte på min høye hest og vente til han kommer krypende. Det er mange fedre der ute som klarer seg bra. Tarjei vil bli en av dem. Han er ikke under snittet.

Og når Tarjei Bø ser litt frem i tid for seg og sin kommende sønn ser han samtidig tilbake på sin egen barndom.

– Det blir vel han som etter hvert blir kjeppjaget av Gustav, slik jeg har herjet med faren hans opp gjennom årene. Han har vel litt å ta igjen, sier Tarjei Bø.