Ny skjebnekamp: – Alltid likt å få kritikk

Det har stormet rundt Ole Gunnar Solskjær (48) den siste tiden. Nå hevder Manchester United-manageren at han alltid har likt å få kritikk.

SNUOPERASJON: Ole Gunnar Solskjær (t.v.) og Manchester United møter Atalanta og trenerkollega Gian Piero Gasperini på tirsdag. På Old Trafford fullførte Cristiano Ronaldo snuoperasjonen etter at United lå under 0–2.

Tirsdagens bortemøte mot Atalanta i Champions League vurderer Solskjær som en mulighet til å vise at Manchester United blir å regne med fremover.

– En svale gjør ingen sommer, men vi vet at når vi får kontinuitet så vil vi få resultater, sa nordmannen på pressekonferansen før kampen. Fire dager etter mesterligamøtet i Bergamo venter byderbyet mot Manchester City.

Ole Gunnar Solskjær fikk også spørsmål om den massive kritikken han har vært utsatt for etter ydmykelsen i 5–0-tapet for Liverpool.

– Kritikk kan få deg til å tvile på deg selv, eller du kan stå opp for deg selv. Jeg har alltid likt det, det er bare å fortsette med det. Vi har alle forskjellige jobber, og det er jobb deres å si sin mening. Jeg er ikke her for å kjempe med noen.

Nordmannen har skaffet seg litt arbeidsro og et pusterom etter at Manchester United slo umiddelbart tilbake og vant 3–0 mot Tottenham på lørdag. Et dårlig resultat på tirsdag vil garantert få kritikerne på banen igjen.

Atalanta-manager Gian Piero Gasperini har ambisjoner om å gjøre jobben vanskelig for Ole Gunnar Solskjær. Atalanta truet United hardt på Old Trafford, ledet 2–0 med pause, men hjemmelaget scoret tre ganger i 2. omgang.

– For meg ser Manchester United ut som et lag som er under oppbygging. De har imidlertid et stort potensial. De har manglet kontinuitet, men det er fortsatt et veldig sterkt lag, var analysen til 63-åringen dagen før dagen. Samtidig skrøt han av Ole Gunnar Solskjær.

– Solskjær gjorde en god jobb forrige sesong selv om Manchester United endte på en 2. plass. De kommer nok til å nå sine mål også i Premier League.

Ole Gunnar Solskjær har latt seg imponere av både Atalanta og Gasperini.

– De har sin egen stil og er angrepsvillig og aggressiv, og med en trener som oser av energi. Vi har fulgt dem en tid, og det de har fått til de siste fem årene er imponerende. En flott klubb med mye bra folk, fastslår Ole Gunnar Solskjær.

PS! Manchester United må klare seg uten sin svenske midtstopper Victor Lindelöf i bortemøtet med Atalanta i Champions League. Han ble skadd på trening mandag. Lindelöf dannet en forsvarstrio med Harry Maguire og Raphaël Varane mot Tottenham lørdag.

Stillingen i gruppen etter tre kamper:

Fakta Champions League gruppe F 1. Manchester United 3 (6–5) 6 poeng

2. Villarreal 3 (7–5) 4 poeng

3. Atalanta 3 (5–5) 4 poeng

4. Young Boys 3 (3–6) 3 poeng Tirsdagens kamper: Atalanta-Manchester United, Villarreal-Young Boys. Les mer