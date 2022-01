Ekspertene fortviler over tapet av Krüger: – Verdens beste i skøyting

SEISER ALM/OSLO (VG) Ekspertene er samstemte om smittede Simen Hegstad Krüger: Norges medaljefangst i Beijing minsker betraktelig etter tapet av den regjerende olympiske mesteren på tremila.

I ISOLASJON: Simen Hegstad Krüger er det siste smittetilfellet i langrennslandslaget. Nå mister han trolig deler av – om ikke hele – OL.

– Han er i mine øyne det sterkeste gullkortet på herresiden sammen med Klæbo, fordi han er så god i høyden, sier langrennsekspert for Viaplay, Niklas Dyrhaug til VG.

Han trekker frem Krügers enorme kapasitet og høye oksygenopptak, samt Lyn-utøverens unike evne til å akklimatisere seg. OL arrangeres på rundt 1800 meters høyde i Kina.

– Han er den som takler høyden best av herreløperne. Det er et utrolig tungt for Simen, og brutalt for hele laget at han er ute, sier Dyrhaug, som mener Krüger hadde vært en gullkandidat på tre distanser: 30-kilometer, femmil og stafett.

Krüger er regjerende olympisk mester på 30-kilometer – lekenes åpningsdistanse, men OL-starten ryker uansett. Også hele mesterskapet står i fare for å forsvinne med den positive coronatesten.

Krüger fikk sitt store gjennombrudd med to gull og ett sølv under OL i 2018 i Sør-Korea. Den gangen var Vidar Løfshus norsk landslagssjef.

– Jeg blir bare fortvilet, trist og lei meg. Det er ikke mer å si. Utøverne og alle rundt er i en ufattelig situasjon, sier han til VG.

Løfshus mener i likhet med Dyrhaug at Norge muligens går glipp av flere gullmedaljer.

– Simen har gjort alt riktig to siste årene og var klar for et kjempe-OL. I Pyeongchang var han en «outsider», nå var han favoritt, innleder han.

– Han har stabilisert seg på et utrolig høyt nivå i skøyting, der er han verdens beste. Det vet han selv også. Derfor er det ekstra bittert å havne i en sånn situasjon. Han har så bra kapasitet at han kan gå fra, selv på fellesstart. Jeg har sett en stor utvikling, sier Løfshus om sin tidligere elev.

LYKKELIGERE TIDER: Vidar Løfshus byr Simen Hegstad Krüger på kake etter OL-gullet på 30-kilometer i Sør-Korea i 2018.

I likhet med landslagslege Øystein Andersen, er Dyrhaug redd at det vil komme flere positive prøver fra langrennsleiren i Seiser Alm i Italia.

– Det er et knallhardt skudd for baugen. Det er tungt for hele laget. Man frykter jo at det kan komme flere. Det er en helt uvirkelig situasjon, rett før OL. De har vært så nøye og flink, så har de tre løpere ute og spørsmålet er hvordan det blir med reise nedover, sier den tidligere landslagsutøveren.

Fra før var sprinttrener Arild Monsen og kvinneutøverne Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå smittet.

Krüger skal være i god form og uten merkbare symptomer. Han trente som normalt torsdag, men sitter nå isolert på Hotell Gstatsch.

– Norge mister den store høydeløperen fremfor noen. Et stort medaljehåp i OL er ute. sier NRKs langrennskommentator Torgeir Bjørn.

– Hvordan tror du det er å være norsk langrennsløper nå?

– Jeg er lei med på deres vegne. Det er et tøft slag å få inn mot et mesterskap. Det har gått på skinner gjennom høsten, og så glipper det på slutten. Hele troppen sitter på nåler og venter, sier Bjørn.

Anders Aukland skal gå Marcialonga søndag. Han satt rundt middagsbordet i Cavalese med lagkameratene da nyheten kom.

– Det er utrolig trist å høre, men akkurat nå er det ikke overraskende. Å miste et OL er veldig ille. Det sier seg selv at situasjonen er veldig kaotisk, nervøs og vanskelig, sier den tidligere landslagsutøveren.

– Det er helt kaos. Ingen vet noe. For mange kan dette være som en forkjølelse og det er tid til å komme i form til OL, men det skaper problemer med karantener og innreisereglene, sier Aukland.