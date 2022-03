Jakob Ingebrigtsen: Vil ta første VM-gull – uten forloveden som manager

Jakob Ingebrigtsen er klar på at han vil ta sitt første VM-gull i Beograd og påpeker spøkefullt at forloveden Elisabeth Asserson i Gjert Ingebrigtsens fravær ikke er med som manager denne gangen.

VERDENSREKORD: Jakob Ingebrigtsen satte verdensrekord innendørs med 3.30,60 i Frankrike 17. februar.

– Hun kommer ned og ser på. Hun er ikke manager i dag, sier han til VG.

Jakob Ingebrigtsen forteller at dette ikke er hans første internasjonale mesterskap der faren Gjert Ingebrigtsen ikke er med som trener eller er til stede på sidelinjen for ham. Nå skal han imidlertid sammen med brødrene Filip og Henrik på egen hånd skjøtte opplegget knyttet til løpingen. Han ønsker ikke å uttale seg om at faren ikke lenger skal fungere som trener for de tre sønnene. Det ble kjent for offentligheten for halvannen måned siden.

Han gjorde det i Liévin for fire uker siden: – Ingenting varer evig.

Da fungerte hans mangeårige samboer Elisabeth Asserson som støtteapparat. Nå sørger friidrettsforbundet for den hjelpen han trenger.

SAMBOER OG STØTTEAPPARAT: I Liéven i midten av februar var Elisabeth Asserson med som alt mulig kvinne og støtteapparat.

Henrik Ingebrigtsen ga for tre dager siden et intervju til VG om situasjonen: – Håper Gjert kan være bare far.

– Absolutt. Jeg synes det er veldig spennende å prøve å vinne noe jeg ikke har vunnet før. Det er kjekt med mesterskap og det er kjekt å prøve å ta en tittel, svarer han på spørsmål om det – at han aldri har vunnet VM-gull – er en sterk motivasjon for at han vil delta i innendørsmesterskapet.

– Først og fremst vil jeg ta medalje, og helst gull, understreker han.

Jakob Ingebrigtsen (21) satte verdensrekord på 1500 meter innendørs med 3.30,60 franske Liévin 17. februar. Drøyt syv måneder etter at han vant OL-gull på distansen med olympisk rekord 3.28,38, stiller han for første gang til start i inne-VM 18.–20. mars. Ifølge friidrett.no har ingen nordmenn tidligere løpt 1500 meter i innendørs-VM.

– Det er vanskelig å gjemme seg bak det, sier han med tanke på at han er favoritt.

Jakob Ingebrigtsen må bli nummer en eller to i sitt semifinaleheat lørdag klokken 12.15 – det første av tre – for å gå til finalen klokken 18.35 i Beograd søndag. Eller oppnå en av de fire beste tidene «bak» de seks direkte kvalifiserte.

– Det er alltid spenning i å løpe forsøk først, fordi mange velger bort å delta av risiko for sykdom og skader. Det åpner for mindre rutinerte løpere. Det er selvfølgelig noe man må tenke på. Det er ikke mange ukene før det åpner utendørs, sier han.

– Men det er en risiko jeg må ta. Det er en del av jobben, og jeg liker å løpe. Derfor kan jeg ikke tenke på det, tilføyer han.

I mars i fjor vant han EM-gull innendørs på 1500 meter og 3000 meter. I inne-EM for fire år siden i Glasgow vant han sølvmedaljen på 1500 meter og gullmedaljen på 3000 meter. I Beograd løper han kun den korteste av distansene.

Mesterskapsrekorden på 1500 meter innendørs er fra før Jakob Ingebrigtsen ble født, 3.33,77 av etiopieren Haile Gebrselassie i Japan i 1999.

– Det blir de samme gamle som jeg har løpt mye mot før. Så er det fint at den tidligere verdensrekordholderen og verdensmesteren er med, sier han når det gjelder de antatt hardeste konkurrentene - Abel Kipsang (4. plass i OL) fra Kenya og etiopiske Samuel Tefera (VM-gull 2018, v-rek 3.31,04 i 2019).

I midten av april reiser Jakob Ingebrigtsen på en fem til seks uker lang treningsleir i høyden i Flagstaff i Arizona, sammen med brødrene Henrik og Filip. Han skal etter planen sesongdebutere utendørs i Eugenes Diamond League-stevne 28. mai. Halvannen måned før friidretts-VM 15.-24. juli samme sted.

– Det blir en fin test av VM-banen. Det er alltid kjekt å løpe der, sier Jakob Ingebrigtsen.