Juventus ute av Champions League etter fiaskotap på hjemmebane: – Vi må be om unnskyldning til fansen

Chelsea vil fortsatt være i stand til å betale lønn, godtgjørelser og pensjoner til alle ansatte, inkludert spillerne, og fortsette betalinger som er nødvendig for det pågående regelmessige vedlikeholdet av klubben, for eksempel vedlikehold av banen. Klubbens lønnsregning er på nesten 28 millioner pund (328 millioner kroner) i måneden.

Kostnader forbundet med å være vertskap for hjemmekamper, som forvalter, nødtjenester og catering vil begrenses til 500 000 pund (5,8 millioner kroner) per kamp.

Chelseas hovedsponsor Three, et telekommunikasjonsselskap, har meddelt at de ønsker å suspendere deres avtale med klubben. Det innebærer å fjerne logoen fra drakten, samt annen reklame for selskapet utenfor klubbens stadion, Stamford Bridge. Ifølge Daily Mail er avtalen verdt 500 millioner kroner.