Går mot ellevill gullkamp i Serie A: – Kjærkomment

To lag kjemper om gullet i England, mens Real Madrid, Bayern München og PSG er suverene i sine hjemlige ligaer. I Italia er fire lag fortsatt med. Gullkampen i Serie A er vidåpen.

Ti serierunder gjenstår av Serie A-sesongen og det er tett og jevnt i toppen: Fire lag kjemper om Scudettoen, og bare syv poeng skiller topp fire-lagene.

I skrivende stund er det AC Milan som troner øverst med 60 poeng, to poeng foran byrival og regjerende mester Inter, som har en kamp til gode.

Deretter følger Napoli med 57 poeng og Juventus – en outsider i kampen om ligagullet – med 54.

– Jeg ser på gullkampen med ekstrem glede. De siste sesongene har spenning vært en mangelvare. Men det kappløpet vi er i ferd med å få nå er ellevilt, nydelig, kjærkomment og etterlengtet i Serie A, sier tidligere Strive-kommentator Even Braastad.

Den VG+ Sport-sendte ligaen tok en ny vending etter at Milan stakk av med alle tre poengene i søndagens jevnspilte toppkamp mot Napoli:

Kampen om tronen

På 90- og 2000-tallet var det stadig vekk en kamp mellom Milan, Inter og Juventus i kampen om seriegullene. Roma var også med. Men fra 2012 vant Juventus ni seriegull på rad, før Inter tok tilbake «tronen» forrige sesong.

Den regjerende mesteren mistet etter gullsesongen viktige brikker som Achraf Hakimi, Romelu Lukaku og ikke minst treneren Antonio Conte, men så likevel lenge ut til å den klare favoritten. Men en skikkelig formsvikt har gjort at det plutselig er vidåpent.

Og kanskje var Derby della Madonnina-oppgjøret – derbyet mellom Milan og Inter – helt avgjørende.

– Jeg er ekstremt overrasket over Inter, for det så ut som de skulle «cruise» mot Scudettoen. Men Milano-derbyet er potensielt sesongdefinerende, for det virker litt som et vendepunkt for begge lagene, sier Braastad om derbyet som Olivier Giroud avgjorde:

Sånn det ser ut nå er det Serie A som virkelig gjelder for Italias topp fire-klubber, og ute i Europa har det i stor grad vært den ene nedturen etter den andre.

Milan kom sist i sin Champions League-gruppe med Atlético Madrid, Porto og Liverpool. Nettopp Liverpool sendte Inter ut av Champions League. Barcelona slo Napoli i Europa League og Juventus er dermed det eneste gjenværende laget.

De spilte 1–1 mot Villarreal i det første oppgjøret, men regnes på ingen måte som noen favoritt.

Tre av disse topp fire-lagene kjemper også om Coppa Italia-trofeet. Milan og Inter spilte 0–0 i den første semifinalen. Juventus vant – på heldig vis – 1–0 mot Fiorentina:

– Juventus vil til en finale og de vil ha en tittel, og Milano-lagene kommer aldri til å nedprioritere en kamp mot hverandre. Men Serie A vil alltid være viktigst, mener Braastad.

Returoppgjørene spilles mot slutten av april. Da vil det gjenstå fem serierunder. I faktaboksen under ser du tittelkandidatenes kampprogram for resten av sesongen.

Fakta Tittelkandidatenes kampprogram AC Milan: Empoli (h), Cagliari (b), Bologna (h), Torino (b), Genoa (h), Lazio (b), Fiorentina (h), Hellas Verona (b), Atalanta (h), Sassuolo (b) Inter: Torino (h), Fiorentina (h), Juventus (b), Hellas Verona (h), Spezia (b), Roma (h), Udinese (b), Empoli (h), Cagliari (b), Sampdoria (h) Napoli: Hellas Verona (b), Udinese (h), Atalanta (b), Fiorentina (h), Roma (h), Empoli (b), Sassuolo (h), Torino (b), Genoa (h), Spezia (b) Juventus: Sampdoria (b), Salernitana (h), Inter (h), Cagliari (h), Bologna (h), Sassuolo (b), Venezia (h), Genoa (h), Lazio (b), Fiorentina (h) Les mer

I GULLSTRID: Napoli (Lorenzo Insigne), Inter (Lautaro Martinez) og Milan (Olivier Giroud) ligger best an i gullstriden.

Fordel og ulempe

Akkurat nå er det Italia som har den mest interessante sesonginnspurten.

I England har Manchester City et lite overtak med seks poeng ned til Liverpool (som riktignok har én kamp mindre spilt). Real Madrid har åtte poeng ned til tabelltoer Sevilla i Spania.

Bayern München har en luke på ni poeng til Borussia Dortmund i Bundesliga, mens PSGs luke i Ligue 1 er på 13 poeng.

Mens det i Italia skiller syv poeng mellom serieleder Milan og tabellfirer Juventus.

En av grunnene til at Juventus, etter en trøblete sesong, plutselig er med i gullkampen igjen, er januarkjøpet Dusan Vlahovic:

Viasats Rolf-Otto Eriksen, som har fulgt italiensk fotball i lang tid, mener det har både en opp- og en nedside.

– På sett og vis er det forfriskende. Det er bra for interessen at flere lag kjemper om Scudettoen. Så kan man si at grunnen er at det kanskje ikke er ett lag som skiller seg ut og er klart best. Det ser man kanskje litt i Europa, sier Eriksen.

Viasat-kommentatoren mener at mangelen på den «eneren» er en ekstra ingrediens som gjør sesonginnspurten i Italia ekstra spennende.

– Det de fire lagene som kjemper nå har til felles er at de alle avgir enkle poeng, ofte mot antatt svakere motstand. Ingen av dem klarer å være det laget som drar ifra og tar poengene de må uke inn og uke ut, sier Eriksen, og legger til:

– Det er kult at det er spenning, og det er kult at det er disse fire lagene det står mellom. Jeg synes det er skikkelig vanskelig å spå hvem som er på topp når 38 kamper er spilt.