Ny nedtur for Jansrud - pallplassen glapp for Kilde

Aleksander Aamodt Kilde er nummer fire i lørdagens utforrenn i italienske Bormio. Hjemmehåpet Dominik Paris leder foreløpig.

Kjetil Jansrud havnet over tre sekunder bak vinneren. Foto: Michael Madrid / X02835

Dermed ligger Kilde an til samme posisjon som i gårsdagens renn samme sted. Nordmannen kjørte lenge jevnt med teten, men tapte tid i andre halvdel av rennet. Han kom i mål 73 hundredeler bak lederen Paris.

Den norske 27-åringen så ut til å være på vei mot pallplass da han lå som nummer tre da 24 løpere hadde kjørt, men så kom en stor overraskelse. Urs Kryenbühl hadde aldri vært blant de ti beste i utfor tidligere, men kjørte inn til en kruttsterk annenplass, sju hundredeler bak Paris.

Beat Feuz fra Sveits er nummer tre.

– Det var veldig overraskende at han kjørte seg inn foran, men det er artig for ham, sier Kilde til NTB.

For andre dag på rad havner han rett utenfor pallen. Det er fortsatt noen løpere igjen som skal kjøre, men det er lite trolig at Kilde vil falle mer på resultatlisten.

Aleksander Aamodt Kilde leverte et godt utforrenn i Bormio lørdag. Foto: Gabriele Facciotti / AP / NTB scanpix

– Det er kjipt å bli slått ut av pallen igjen, men jeg må si meg OK fornøyd med egen kjøring. Jeg kjører bra om dagen og har hatt en jevn og fin utvikling i det siste, sier han.

Kilde fikk en spesiell oppladning til sitt løp. På startnummeret foran falt nemlig Hannes Reichelt. Østerrikeren kunne stå på beina etter uhellet, men ble likevel fløyet av gårde i helikopter. Det kunne se ut som han pådro seg en kneskade. Det ble et opphold på cirka ti minutter på grunn av fallet.

For Kjetil Jansrud ble det en ny skuffelse lørdag. Han var over tre og et halvt sekund bak Paris og endte langt nede på resultatlistene.

Adrian Smiseth Sejersted er nummer 13, over to sekunder bak lederen.

