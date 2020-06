Varsler nye TV-endringer i Eliteserien: Ingen falsk publikumslyd, grafikk ved scoring og mindre ekko

Sportsdirektør Morten Johannessen i Discovery forteller om store TV-endringer når Eliteserien i fotball sparkes i gang foran tomme tribuner 16. juni.

Snart er Eliteserien i fotball i gang igjen. Her spiller Rosenborg treningskamp mot 1.-divisjonsklubben Ranheim tirsdag. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

NTB-Even Lübeck

– Vi har undersøkt veldig grundig den siste tiden, og spesielt sett til Tyskland og Danmark. I tillegg har vi fulgt med i mediene og pratet med supportere og klubber. Vi ønsker å optimalisere opplevelsen for seerne uten å legge til kunstige elementer som er forstyrrende for fans, spillere og de som sitter hjemme.

Det sier Johannessen til NTB om de nye endringene som blir gjort når fotballen på øverste nivå i Norge ruller igjen tirsdag.

Han håper at det etter hvert kan komme et lite knippe mennesker på kampene, men enn så lenge går kampene foran tomme tribuner.

Noen skuelystne på utsiden av Lerkendal under treningskampen mellom Rosenborg og Ranheim. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Ingen falsk publikumslyd

Det har lenge vært diskutert om det skal legges på falsk publikumslyd på kampene, men Johannessen avkrefter at det blir tilfellet.

– Vi har tatt til oss at det er mange supportere der ute som ikke ønsker det. Det har blitt prøvd ulike ting i Tyskland og Danmark, men vi kommer ikke til å ha falsk publikumslyd, sier han.

Avgjørelsen har blitt tatt sammen med Fotball Media og produksjonspartneren NEP.

– I tillegg har vi fått tilbakemeldinger fra klubber og sett hva supporterne vil ha og ikke, fortsetter Johannessen.

Det blir tomme tribuner når Eliteserien sparkes i gang. Her har to supportere funnet seg til rette like utenfor gjerdet på Haugesund stadion før treningskampen mellom Haugesund og Viking. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Flere endringer

Utenom å ikke ha falsk publikumslyd gjøres det flere endringer for å gjøre TV-opplevelsen så bra som mulig for seerne:

Ved mål i kampene legges det på en grafikk som går over skjermen der det står «mål» med en lyd knyttet til.

– Det skal sprite opp produktet i mangel av publikum. Det skal forsterke, ikke forstyrre opplevelsen.

I de store TV-kampene vil det ved frispark bli lagt på grafikk der man kan se avstand til muren og mål, samt at man kan få målt hastighet på skudd.

– Det er ikke nytt, men vi kommer til å reintrodusere det til de største kampene.

Håper på supportere

Med hovedkameraet i kampene kommer det til å bli mindre bilder med tomme tribuner bak og flere tette seanser så kameraene fokuserer på spillet og det som skjer på banen.

– Det blir mindre tribune. Vi kommer til å gå litt tettere.

Banemikrofonene kommer fortsatt til å være vendt mot tribunene selv om det fra starten ikke er tilskuere. Men de skal jobbe for å få vekk ekkoet som kommer til å oppstå når spillerne prater ute på banen.

– Det har blitt gjort en del tester i Tyskland og Danmark. Vi skal legge et lite, svakt element av kontentum, altså vanlig lyd som er utendørs, slik at ekkoet ikke høres så klart.

Og Johannessen krysser fingrene før pressekonferansen 15. juni der det kan komme nyheter om tilskuere på norske kamper.

– Også har vi et håp om at vi kan få en overraskelse i siste liten med at noen supportere får komme inn. Vi får be en aftensbønn før pressekonferansen på mandag og håpe på det beste, avslutter sportsdirektøren i Discovery.