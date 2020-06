Liverpool i gullform før Premier League-gjenstarten

Liverpool testet torsdag både formen og smitteverntiltakene før jakten på Premier League-gull gjenopptas, og Jürgen Klopps menn knuste Blackburn 6-0 på Anfield.

Jürgen Klopp lot sitt Liverpool-lag teste både formen og tiltakene i smittevernprotokollen da Blackburn ble slått i en treningskamp torsdag, en drøy uke før jakten på Premier League-gull fortsetter. Foto: Jon Super / AP / NTB scanpix

NTB

Sadio Mané, Naby Keita og Takumi Minamino ga Liverpool tre måls ledelse ved pause. Joel Matip og ungguttene Ki-Jana Hoever og Leighton Clarkson fullførte verket i 2. omgang.

Det skjedde uten Mohamed Salah og Andy Robertson, men resten av stjernegalleriet fikk spilletid i en kamp som ifølge Klopp var viktig ikke minst med tanke på å venne seg til instruksene i smittevernprotokollen Premier League-klubbene vedtok tidligere på dagen.

Både spillere og støtteapparat slipper å bruke munnbind, men det blir ikke ballgutter eller -jenter. Ballene skal desinfiseres, og spillerne har beskjed om å feire scoringer med sosial distanse. De skal også avstå fra å spytte eller snyte seg under kampene.

Annerledes

– Alt er annerledes. Guttene dro hjem uten å dusje. Tenk om det hadde regnet kraftig, og så måtte de bare sette seg i bilene og kjøre hjem, sa Klopp til klubbens nettsted.

– Vi holdt spillermøtet i styrerommet. Her på Anfield vet vi hvordan vi skal gjøre ting, men med tanke på bortekampene prøver vi å forberede oss på rare og uventede situasjoner slik at vi ikke blir overrasket.

Klopps plan var å la spillerne få 45 minutter hver.

– Vi hadde litt for få førstevalg tilgjengelige, så tre stykker måtte spille 60 minutter, men det er OK. Det så veldig bra ut, sa Klopp, som la til at det også var viktig å venne seg til å spille for tomme tribuner.

Atmosfære

– Det er noe helt annet uten supporterne. Vi elsker denne sporten på grunn av atmosfæren, men nå står vi overfor en ny situasjon, og vi må gjøre det beste ut av det. Vi må skape vår egen atmosfære, og vi snakker om det hele tiden, å ha en positiv innstilling.

Liverpool har vunnet 27 av 29 seriekamper så langt og er på vei mot sin aller første Premier League-tittel. Forrige seriemesterskap ble sikret helt tilbake i 1990.

Første seriekamp etter pausen er byderbyet borte mot Everton søndag 21. juni. Dersom Manchester City skulle tape for Arsenal i hengekampen onsdag, vil Liverpool sikre gullet med seier over byrivalen.