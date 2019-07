View this post on Instagram

Last video is graphic🚫 Kort versjon: Jeg er ikke suicidal🙂 Lang versjon: I går var jeg uheldig å stå nær en glassdør som eksploderte. Vi måtte ringe 113🚨 «Hun har et dypt kutt på underarmen, og hun blør mye!» Kanskje ikke så rart at de spurte om jeg var tilbøyelig til å skade meg selv..🤷🏼‍♀️ Glad for at pulsåren ikke «made the cut»😂 Jeg må gå m bandasje i 12-14 dager, og i går måtte jeg ta treningsfri på ettermiddagen😴 Takk til Johanna på Klosterhagen legesenter som lappet meg sammen🙌🏼 Ni sting totalt🤙🏼