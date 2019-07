58-åringen erstatter Rafael Benitez på St. James’ Park.

Newcastle bekrefter ansettelsen på sine nettsider. Bruce har fått en treårskontrakt med de hvite og svarte som ble nummer 13 i Premier League sist sesong.

– Jeg er ekstremt glad og stolt over å ha blitt Newcastles nye manager. Dette er min barndomsklubb og min fars klubb, så dette er et spesielt øyeblikk for meg, sier Bruce.

Siden Bruce la opp som fotballspiller i 1999, har han vært trener for totalt ni klubber de siste 20 årene. Han var seks år i Birmingham og fire i Hull, og var senest trener for Sheffield Wednesday i mesterskapsserien. 58-åringen ble ansatt i januar og berget laget til 12.-plass i ligaen.

Han trente Newcastles erkerival Sunderland mellom 2009 og 2011.

Som aktiv spiller var han blant annet en sentral skikkelse for Manchester United fra 1987 til 1996.

(©NTB)