Skålevik om Brann-exiten: – Det har ikke gått som planlagt

Steffen Lie Skålevik dro fra Brann for å få fast spilletid hos Sarpsborg 08. Slik har det ikke blitt.

TRIVES: Steffen Lie Skålevik sliter på banen, men sier han har det bra som Sarpsborg 08-spiller. Lars Magnus Igland Røys

SARPSBORG: Før sesongen forlot Steffen Lie Skålevik (26) Brann og Bergen for Sarpsborg 08. Når spissen møter BT til lunsj er det derimot mye som minner om hjemlige trakter.

Ute høljer det ned. I spisesalen på den nye tribunen på Sarpsborg stadion er det fiskekaker på menyen.

– Det er deilig det, å holde litt på vestlendingen i oss. De er faktisk overraskende gode på fisk her borte, skryter Skålevik.

Han ankommer spisesalen sammen med tidligere Brann-spillere Amin Askar og Kristoffer Larsen. Tidligere Nest-Sotra-spiller Kristoffer Zachariassen fullfører «bergensbanden» ved lunsjbordet.

– Vi må holde litt sammen, vi i «bergensbanden». Østlendingene her mener jo at vi burde gått på utenlandskvoten siden vi er fra Bergen. Det er litt krig mot østlendingene, men vi har som regel rett, sier den tidligere Brann-spissen.

DÅRLIG UTTELLING: Skålevik står med ett enslig mål i årets eliteserie. Det kom mot Stabæk i 3–3-kampen på Nadderud i midten av juli. Fredrik Hagen, NTB scanpix

Sliteren som sliter

Det er ikke den eneste kampen Skålevik må ta denne høsten. For lite har gått etter planen siden overgangen fra Brann til Sarpsborg 08.

Endelig skulle han få fast spilletid og være et klart førstevalg. Konkurranse om spissplassen og måltørke har gjort at han har startet kun halvparten av kampene.

Fasiten viser ett mål, mot Stabæk borte i juli.

– Det har ikke gått helt som jeg forventet. Det er ikke alltid det blir som man håper på. Jeg så for meg at vi skulle være i toppen, sier han om laget som ligger på nedrykksplass i Eliteserien.

Fakta Steffen Lie Skålevik Alder: 26 Posisjon: Spiss Klubb: Sarpsborg 08 Tidligere klubber: Brann, Start (lån), Nest-Sotra, Sotra SK.

– Et veldig tøft valg

Fra i fjor høst har Skålevik gått fra å være Branns toppscorer og kjempe om seriegull til å slite for et bunnlag.

– Angrer du på at du dro?

– Nei, nei. Selvfølgelig, det var et veldig tøft valg. Jeg følte det var riktig å flytte på meg da. Jeg har kommet fint inn i gruppen og har en fin posisjon i klubben, så jeg er fornøyd. Jeg må bare få snudd det skikkelig, sier Skålevik og legger til:

– Du drar ikke et sted for å gjøre det dårlig. Hvis vi holder oss, tror jeg vi kan få en veldig bra sesong til neste år, sier spissen med ett seriemål i 2019.

HAR SLITT: Skålevik har slitt med å finne målformen i Sarpsborg. Nå har han dessuten fått skarp konkurranse på topp. Christoffer Andersen, NTB scanpix

– Ikke samme trykket

– Hva er forskjellene på å være Brann-spiller og Sarpsborg 08-spiller?

– Det er ikke det samme trykket her fra utsiden av. For å si det sånn, hadde det vært Brann som var på nest siste plass (på det tidspunktet, jou.anm.), ville det vært så mye negativitet at det ...

Han tar en pause, tar en ny bit av fiskekakene, rister på hodet og legger til:

– Her er det på en måte god stemning selv om vi ligger der vi ligger, sier strilen om østfoldklubben.

KUNNE BLITT: Sotrastrilen hadde tilbud om å bli i Brann, men valgte Sarpsborg blant annet fordi han fikk beskjed om at han ville bli satset på. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Tøff konkurranse

I sommer hentet Sarpsborg 08 inn flere nye spisser. Kyle Lafferty, med erfaring fra blant annet Serie A og EM, og Mustafa «Mos» Abdellaoue er Skåleviks nye konkurrenter.

I fjor ble Daouda Bamba hentet inn som Skålevik-utfordrer i Brann.

– Jeg har vært i denne situasjonen i mange år. Sånn sett er ikke det noe nytt for meg. Men jeg har full tro på at det kan snu, både for meg og laget, sier Skålevik og legger til:

– Akkurat nå handler det ikke om hvem som spiller, men at vi tar poeng.

Skålevik sier at han har hatt en prat med trenerteamet om hans posisjon i klubben etter de nye spissene ankom Sarpsborg.

– Jeg føler jeg har god tillit og at de har troen på meg enda det ikke har slått helt til. De har en langsiktig plan med meg, sier han.

Spissen har kontrakt med sarpingene ut 2022-sesongen. Hva som skjer ved et eventuelt nedrykk, er derimot uvisst.

– Det er umulig å vite. Det går så fort i fotballverdenen. Jeg har lang kontrakt her, så det er det jeg forholder meg til, ikke hvilken divisjon vi spiller i, sier 26-åringen.

Spennende høst

Tapte kamper og marginer imot har han lagt bak seg. Nå ser Skålevik fremover mot det som, igjen, blir en viktig høst for strilen.

Høstene i Brann handlet om opprykk eller medalje- og gullkamp. På utlån i Start kjempet han om opprykk, og i Nest-Sotra har høstene enten vært en kamp for overlevelse i 1. divisjon eller opprykk.

– Jeg har omtrent bare spilt viktige kamper de siste årene. Nå blir det ekstremt viktige kamper hele høsten, det er jeg jo vant til. Det kan bli utrolig gøy, sier en optimistisk Skålevik.

Han tror Sarpsborg 08 tar seks av ti seire i innspurten. Én av dem kan komme mot Brann i oktober.

– Det blir en spesiell kamp, men det er kun én ting som står i hodet på meg, og det er at vi skal berge plassen, konkluderer Skålevik.

Så gjenstår det å se om det blir med en stril på topp eller på benken.