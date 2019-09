Fotballprofil mener Brexit kan få en positiv effekt på engelske spillere. Norsk ekspert tror det vil gå ut over nivået.

Gary Lineker mener Brexit kan føre til at flere unge engelskmenn vil få mer spilletid hos klubbene i Premier League. Den norske fotballeksperten Lars Sivertsen, som er bosatt i London, er ikke av samme oppfatning.

Gary Lineker (t.h.) tror at Brexit kan ha en positiv effekt på unge, engelske spillere. Her avbildet under en Leicester-kamp i 2016. Darren Staples / REUTERS

Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

I et intervju med nettstedet JOE snakket tidligere Barcelona og Leicester-stjerne Gary Lineker om sin nye bok «Behind Closed Doors: Life, Laughs and Football».

Den nåværende BBC-profilen delte også sine tanker om Brexit.

Etter den britiske folkeavstemningen sommeren 2016, stemte flertallet (52 prosent) for at Storbritannia skulle forlate EU. Fristen for Brexit er satt til 31. oktober 2019.

Fakta Brexit-forvirret? Her er det viktigste du må vite: 1. Britene skal ut av EU, men har ikke funnet ut hva slags forhold de skal ha til EU etter at de har forlatt unionen. Etter å ha vært EU-medlem i 40 år har britene tette bånd til landene på Kontinentet. For eksempel kan både folk og varer bevege seg fritt over landegrensene. 2. De siste tre årene har EU og Storbritannia forhandlet om en avtale for den første tiden etter skilsmissen. De ble enige om en utmeldelsesavtale før jul i fjor. Men det britiske Underhuset vraket avtalen. 3. Statsminister Boris Johnson har sagt at han vil inngå en ny avtale med EU. Mange frykter at britene vil forlate EU 31. oktober uten noen avtale med sin gamle handelspartner. 4. Statsministeren vil unngå at parlamentet skal stoppe ham fra å forlate EU 31. oktober. Derfor har han gitt underhusmedlemmene fem uker ekstra ferie. Dette førte til voldsomme protester. 5. Før parlamentet ble oppløst forsøkte Underhuset å ta makten tilbake før de ble dimittert. De fikk blant annet flertall for et lovforslag som innebærer at regjeringen må be om utsettelse på brexit hvis de ikke får på plass enn ny avtale. 6. Boris Johnson har foreslått nyvalg 15. oktober. Foreløpig har opposisjonen sagt nei til det. De vil først ha garantier for at Storbritannia ikke stuper ut av EU 31. oktober. Kilde: Aftenpostens utenriksjournalist Ingeborg Moe

Mener Brexit vil kunne hjelpe unge engelske spillere

Et av områdene Storbritannia vil påvirkes av Brexit på, er innvandring. Mennesker fra andre steder i EU vil trolig trenge visum for å besøke, jobbe og bo i landet.

Brexit kan derfor føre til at spillere fra land i EU og EØS vil falle under den samme kategorien som spillere utenfor EU, der det er restriksjoner med visum og arbeidstillatelse.

Det vil i så fall gjøre kriteriene strengere når det gjelder kjøp og salg av spillere.

Lineker er spent på å se akkurat hvordan den eventuelle skilsmissen mellom Storbritannia og EU vil påvirke fotballen på balløya.

– Det blir interessant. Om vi forlater EU vil fri bevegelse av mennesker bli endret, så fotballspillere fra Europa vil trenge visum for å jobbe her, mens du nå bare kan kjøpe hvem som helst fra Europa. Så det kan påvirke ting, sier Lineker til JOE.

Fakta Brexit-nedtellingen: Dette skjer fremover: 1. Parlamentet er suspendert til 14. oktober. 2. EU godkjente i sommer en ny brexit-utsettelse og britene har fått ny frist til 31. oktober med å forlate EU. 3. Boris Johnson har sagt at han vil forlate EU på denne datoen uansett om det foreligger en avtale eller ikke. Det er dette som blir kalt no-deal-brexit eller å kræsje ut av EU. 3. Men i forrige uke klarte et flertall i Underhuset å tvinge igjennom en lov som sier at dersom Storbritannia og EU ikke er blitt enige om en ny avtale innen 19. oktober, er Boris Johnson nå rettslig bundet til å be EU om et utsettelse til 31. januar 2020.

Gary Lineker scoret 48 mål på 80 kamper for England. Den tidligere spissen jobber nå som fotballekspert og programleder hos BBC. Her avbildet før en Champions League-kamp i 2017. Carl Recine / REUTERS

Den tidligere engelske landslagsspissen tror likevel det kan komme noe positivt ut av Brexit.

– Det eneste positive som kan komme ut av Brexit er at flere av våre unge, engelske spillere kan få flere muligheter til å spille for lagene sine, ettersom det ikke vil være like enkelt å signere unge spillere fra Europa. De vil jo trolig trenge de samme kriteriene som spillere utenfor EU, mener Lineker.

– Kan bli en gullgruve for middelmådige spillere

Fotballskribenten Lars Sivertsen er bosatt i London og har dekket engelsk fotball i mange år. Han er kritisk til om engelske unggutter vil få en god effekt med strengere kvoteringer.

– Se på andre land med strenge kvoteringssystem så har det ikke vært mange positive utfall. Både i Russland og i Tyrkia har man de siste årene forsøk med forskjellige kvoteringsordnger som har vært mye strengere enn hva vi har sett i resten av Europa, og den generelle trenden er at det bare presser opp lønningene til spillere med "riktig" pass uten at vi har sett noen voldsomt oppblomsting av talenter. I begge landene gikk de tilbake til en litt åpnere modell igjen etter et par år, sier han.

Lars Sivertsen er ikke positiv til strengere kvoteringer av utenlandske spillere i Premier League, som en konsekvens av Brexit. Fotballskribenten mener det vil gå utover nivået i ligaen. Elise Rønnevig Andersen

Sivertsen tror derimot at regler som krever flere engelskmenn i troppen vil gå utover nivået i ligaen.

– Det kan være at noen unggutter vil få mer spilletid, men nedsiden er stor. Det kan bli en gullgruve for middelmådige engelske spillere og deres agenter, ettersom de blir hentet for å fylle opp en kvotering. Per i dag er det få engelskmenn som er gode nok til å spille for toppklubbene. De engelske klubbene er risikosky og det står store penger på spill. De har råd til å hente de beste spillerne fra utlandet, så en strengere kvotering vil gå utover nivået, det sier seg selv, mener Sivertsen.

FA: – Det kan bli veldig positivt

Siden oppstarten av Premier League i 1992/93-sesongen har Englands beste fotballiga blitt preget av en stor prosentandel utenlandske spillere.

Ifølge avisen The Guardian startet engelske spillere hele 70 prosent av kampene i Premier League i den første sesongen. I februar var denne prosentandelen nede på 33 prosent. Det var dog en økning fra sesongen 2017/18.

Den tekniske direktøren for det engelske fotballforbundet (FA), Les Reed, sier til avisen Mirror at de ønsker en høyere prosentandel engelske spillere i Premier League.

Les Reed er enig i Linekers uttalelse om at engelske fotballspillere kan få en fordel av Brexit. Tony O'Brien / REUTERS

– Min følelse er at det er 32–34 prosent av spillerne i Premier League som er engelske, så rett over en tredjedel. Derfor ønsker vi å beholde det og prøve å bli bedre på det. Det vi ikke ønsker er restriksjoner som tar oss tilbake til der vi delvis lå forrige sesong, nede på 26–27 prosent, mener Reed.

Det er noe av grunnen til at han støtter Linekers positive holdning angående unge engelske spillere etter Brexit.

– Det kan bli veldig positivt. Det er mange teorier om hva som kommer til å skje. Vi har hatt nokså produktive samtaler, men vi kan ikke gjøre noe konkret til vi faktisk vet hvordan loven kommer til å se ut, mener Reed.

Delte meninger om Brexit

Det er ikke alle i engelsk fotball som er enige om Brexit er den riktige veien å gå eller ikke for Storbritannia.

I fjor sa Liverpools tyske manager Jürgen Klopp at «Brexit ikke gir noen mening», mens Cardiff-manager Neil Warnock på den andre siden uttalte at han «ikke kunne vente til landet kom seg ut av EU».