Advokater sier Magnus Carlsens måte å få viljen sin på i Kindred-saken kan være misbruk av foreningsmyndighet.

Magnus Carlsen har fått mye kritikk det siste døgnet etter at han startet sjakklubben Offerspill SK. Hovedformål her er tilsynelatende å få nok stemmer på sjakkongressen 7. juli. Der skal det stemmes om en avtale – verdt 50 millioner kroner – mellom Norges Sjakkforbund og spillselskapet Kindred.

Men nå kan det hende at Carlsen ikke får det som han vil, om man skal tro advokater vi har snakket med.

– Misbruk av foreningsmyndighet

Advokat i Aurlien Vordahl & Co, Nils Jørgen Vordahl, sier at problemstillingen er om fremgangsmåten gjør at Norges Sjakkforbund uansett ikke har kompetanse til å fatte et gyldig vedtak.

– Ved innmelding i en sjakklubb har ikke medlemmene akseptert at Magnus Carlsen eller andre oppretter klubber med det for øyet å få flertall for sitt standpunkt i en enkeltsak med bindende virkning for flertallet, sier Vordahl.

Han mener at dette særlig kommer på spissen dersom medlemskapet finansieres av stifteren og medlemmene i den nye klubben er mer opptatt av å støtte Magnus Carlsen enn sjakk.

– Da bærer fremgangsmåten preg av et ønske om å "kuppe" en forutsatt demokratisk prosessen. Da fremstår fremgangsmåten som misbruk av foreningsmyndighet og vil være urettmessig, sier Vordahl.

Fakta: Foreningsretten Foreningsretten består i stor grad av ulovfestede regler og prinsipper utarbeidet gjennom rettspraksis og oppstilt i teorien. Foreninger spenner seg fra alt fra de store arbeidslivsorganisasjonene og Norges idrettsforbund, til mindre idrettslag og lokale velforeninger. Utenfor foreningsbegrepet faller mer uformelle syforeninger, lokale aksjonsutvalg/protestgrupper m.v. I det man regnes for å være en forening vil man kunne være underlagt det foreningsrettslige regelverk som er utviklet gjennom rettspraksis. Foreningsretten oppstiller for det første regler stiftelse av foreninger, m.a.o. når foreningen anses som stiftet. Videre oppstilles bestemmelser om medlemskap i form av innmelding, utmelding og rettigheter og plikter som medlem. Et annet viktig tema er bestemmelser om foreningens styrende organer. Det vil normalt fremgå av vedtektene hvem som har kompetanse til å treffe bindende vedtak i en sak. Som oftest er det årsmøtet eller generalforsamlingen som er foreningens høyeste myndighet. Dette kan sogar være foreningens eneste styrende organ. Ofte vil det imidlertid være et styre som står for den alminnelige forvaltningen av foreningen mellom årsmøtene. Les mer her.

Professor ved institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, Geir Woxholth, la tirsdag ut et innlegg på Facebook hvor han blant annet skriver:

– Sjakklubbene er ikke bare underlagt vedtektene til Norges Sjakkforbund, men også ulovfestet foreningsrett. Mye taler for at en slik fremgangsmåte utgjør foreningsrettslig myndighetsmisbruk – og dermed er rettsstridig.

Han skriver også at myndighetsmisbruk gjør at klubben kan nektes enhver representasjon på kongressen.

Vi har vært i kontakt med Geir Woxholth onsdag, men han ville ikke uttale seg mer i saken.

Carina Johansen / NTB scanpix

– Opp til forbundet

Advokat i EBT advokatfirma, Bent Endresen, sier det nå er opp til Norges Sjakkforbund å finne ut hva som er det neste steget.

– Foreninger har rett til selvdømme. I dette tilfellet er det opp til Sjakkforbundet å akseptere eller bestride fremgangsmåten. Den er jo høyst betenkelig og umoralsk, men det er ikke det samme som at den er ulovlig, eller vil bli bestridt av forbundet, sier Endresen.

Sjakkforbundet hasteinnkalte til styremøte tirsdag kveld, og har nå engasjert juridisk kompetanse til saken.

– Vi får hjelp av ekspertise innen foreningsrett, og trenger gode råd siden saken er så spesiell. Det blir hurtig arbeid nå som kongressen er om halvannen uke, sier generalsekretær i NSF, Geir Nesheim.

Det er forventet at det blir protester på at Offerspill SK skal få bruke sine stemmer på kongressen, og da vil det foregå en saksbehandling der og da.

– Vi har ennå ikke sett noe som tyder på at Magnus Carlsen og Offerspill har brutt med reglene og praksisen slik det er nå, sier Nesheim.