Suverene Lundby ble overrasket: – Begynner å lure på om de andre er blitt dårligere

Maren Lundby utklasset konkurrentene i verdenscupåpningen på Lillehammer. Seiersmarginene overrasket hoppdronningen.

Maren Lundby har vært fullstendig suveren i sesongens første verdenscuphelg. Foto: Geir Olsen

Lørdag hadde Lundby 24,4 poeng til gode på nærmeste konkurrent, og søndag vant hun med 15,3. Det er egen klasse.

På spørsmål fra NTB om den store avstanden kom overraskende på henne, svarte en smilende Lundby:

– Ja, jeg er litt overrasket. Jeg føler at jeg har tatt noen steg selv, men at det er så mye ... Jeg begynner å lure på om de andre er blitt dårligere, men jeg vet ikke.

– Du hadde trodd de skulle være tettere på deg?

– Ja, jeg hadde det. Men likevel er det gode hopp jeg gjennomfører. Da er det betryggende at det er såpass. Samtidig vet vi at det kan snu fort, så det gjelder å holde hodet på rett plass, sa hoppdronningen.

Perfekt oppkjøring

Én ting var sikkert. Vinterens første verdenscuphelg kunne ikke endt bedre. Lundby fikk alle de svarene hun ønsket seg.

– Nei, det kunne ikke det. Det er bare å nyte det og å sørge for at det fortsetter, sa 25-åringen og smilte.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen er også overrasket over at Lundby distanserte konkurrentene med voldsom margin i de to rennene i OL-anlegget.

Han peker samtidig på at det norske laget har hatt en perfekt sesongoppkjøring med topp snøforhold på hjemmebane. Både lørdag og søndag var det i tillegg jevne forhold i Lysgårdsbakken, hvilket gagnet en Lundby i superform.

– To dager på rad med det som i mange tilfeller vil bli betegnet som utklassingsseier hadde vi ikke forventet. Men at hun skulle være med å kjempe om seirer, hadde vi trodd på, sa Bråthen til NTB.

Har jobbet hardt

Hoppsjefen advarer samtidig dem som tror at seiersmarginer à la dem som ble utfallet lørdag og søndag ikke kommer til å bli hverdagskost utover vinteren.

– Det er ikke sånn i skihopping. Det er så mange elementer som spiller inn på resultatlistene. Dette blir ingen «walk in the park», men det er det beste utgangspunktet Maren kunne ha etter den første helgen. Det er det ingen vits i å diskutere når hun har med seg 200 verdenscuppoeng på den videre reisen, sa han.

Konfrontert med Lundbys antydning om at konkurrentene nærmest synes å ha blitt dårligere trekker, Bråthen på smilebåndet.

– Det tror jeg ikke de har. Jeg tror de andre har jobbet knallhardt for å tette igjen gapet hun hadde skapt seg i fjor, mens Maren har jobbet hardt for at de ikke skulle klare det. Denne helgen ser det ut som hun har lykkes bedre enn dem.

Hoppsjefen peker også på at Lundby hadde hjemmebanefordel i åpningshelgen.

– Denne bakken kjenner hun som sin egen bakgård og vet hvordan hun skal takle de ulike forholdene langt bedre enn konkurrentene. Hun hadde alle fordelene denne helgen, men klarte jaggu å bruke dem også, sa han.

Når verdenscupsirkuset forflytter seg til andre bakker med andre forholdene kan fasiten se annerledes ut.

Silje Opseth og Anna Odine Strøm ble nummer 14 og 17 i søndagens renn på Lillehammer.

