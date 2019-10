Johannes Thingnes Bø skadet låret i stygt fall. Nå går han glipp av verdifull trening.

Skiskytterstjernen Johannes Thingnes Bø mister verdifull trening etter at han falt under en fjelltur i Nord-Italia og skadet det venstre låret, melder NRK.

Johannes Thingnes Bø pådro seg tirsdag en lårskade under trening i de norditalienske alpene. JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Skiskytterne er på treningsleir i Antholz, der vinterens VM skal gå. Thingnes Bø var uheldig på vei tilbake fra en fjelltur tirsdag.

– Vi løp ned fra fjellet da jeg sparket borti en stein eller en tue og fløy som Supermann gjennom luften, før låret smalt i en stein, sier 26-åringen til NRK.

Bø går med en stor bandasje rundt låret og er redusert til å trene styrke og skyting. Han går dermed glipp av verdifull trening i og rundt VM-arenaen.

– Jeg skulle gjerne sett at Johannes deltok på dagens hardøkt, for det er det vi er her for. Det er ikke optimalt, sier trener Siegfried Mazet.

Også i fjor hadde Johannes Thingnes Bø betydelige utfordringer foran sesongstarten. Han var ute med både ryggproblemer og et virus, men likevel endte han opp med VM-gull og tidenes sesong for en skiskytter. 16 verdenscupseirer i løpet av en sesong er rekord.