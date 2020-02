Håndballforbundet fikk kraftig kritikk. Nå jubles det for endringer.

Cecilie Jamtfall (23) måtte gi opp håndballen på grunn av belastningsskader. Nå jubler hun for at Håndballforbundet setter en stopper for rovdriften.

Cecilie Jamtfall kom aldri tilbake til håndballbanen mer. Nå gleder hun seg over at de som er yngre får et begrenset antall kamper de kan spille. Foto: ANDREA GJESTVANG

For snart ett år siden sto Jamtfall frem og fortalte om idretten hun elsket, men måtte kutte ut. Som klubb- og landslagsspiller ble hun offer for et høyt antall kamper, som slet på kroppen.

Hun var ikke alene. Svært mange andre spillere fortalte om det samme.

Nå velger forbundet å redusere antall kamper som unge spillere kan være med på. I aldersgruppen 13 til 19 år blir det anbefalt maksimalt 45 i sesongen. I tillegg følger enn begrensning på maks fire kamper hver uke og ikke mer enn ti i måneden (se fakta lenger ned). Den nye ordningen skal gjelde allerede fra kommende sesong. Det skjer også endring i seriene som fikk hard medfart for et omfattende kampprogram i turneringene Lerøy-serien og Bring-serien.

Ved hjelp av god dokumentasjon ble det avdekket at enkelte spillere hadde over 70 kamper. Over 1000 utøvere spilte 46 kamper eller mer. Dermed var 3,6 prosent av spillerne i 2018/2019-sesongen med på flere kamper enn det som anbefales.

Fakta Forbundets funn Av nesten 30.000 spillere i alderen 13 til 19 år var det drøye 1000 som spilte flere enn 45 kamper. Enkelte var oppe i over 70 (77 på det meste). Flertallet av dem med høy belastning i 2000 og 2001-årgangen spiller i Lerøy-serien ved siden av to fulle serier med senior eller 18-årslag. Flertallet av dem som har 46 kamper eller mer i 2002 og 2003-årgangen, spiller Bring-serien i tillegg til spill på to nivåer på gutter 16 år og jenter og gutter 18 år. Noen er også på seniorlag.

Fakta Dette er endringene En spiller i klassene fra 13 til 18 år kan delta i fire nasjonale/regionale obligatoriske kamper for klubb i løpet av an uke. I løpet av en måned er maks kampantall 10. I løpet av en sesong anbefales et maksimalt antall på 45 nasjonale/regionale obligatoriske kamper. I Bring-serien vil alle lag spille tre kamper i sluttspillet. Tidligere har det vært både fire og fem i løpet av en helg. Hver runde spilles med to kamper per lag. Lerøy-serien får også maks tre kamper i sluttspillet. Hver runde spilles med to kamper per lag. 18-årstilbudet utvides til å gjelde en serie for dem mellom 17 og 20 år. Serien vil hete Juniorserien. NM for junior vil spilles fra start som cupspill etter utslagsmetoden. Innledende puljespill før kvartfinalene faller bort.

Skjønner ikke konsekvensene

Cecilie Jamtfall er fornøyd med at forbundet valgte å ta affære og lytte til trenere, spillere og foreldre som var bekymret.

– Det er en veldig viktig sak og det høres helt fantastisk ut. Når du er ung og oppe i det, er det superartig å spille, men du vet ikke konsekvensene av å ha altfor mange kamper i året. Det er fint at forbundet tar grep og setter opp regler for dette, sier hun.

Bakspilleren måtte selv gi seg med håndball som 18-åring, etter blant annet å ha pådratt seg tretthetsbrudd i bekkenet.

Cecilie Jamtfall er glad for at hun sto frem og fortalte om problemene som kampbelastning hadde ført til. Nå gir hun ros til forbundet, som valgte å foreta seg noe. Foto: ANDREA GJESTVANG

– Jeg tror færre kamper for den enkelte kan føre til bedre forebygging, og ikke minst at trenere må begynne å prate sammen.

Jamtfall sikter til det mange unge spillere opplever, at det er ulike trenere på de forskjellige lagene de spiller på, ofte i tillegg til trenerapparatet på skolene. Alle vil benytte spillerne på sine lag.

Tok grep om problemet

Norges Håndballforbund satte ned et bredt utvalg for å løse problemet som mange har vært opptatt av.

Tidligere landslagsmålvakt Jeanette Nilsen, som har erfaring som klubb- og landslagstrener for yngre, har vært prosjektleder. Hun er leder av «Spill og trening» i forbundet.

Jeanette Nilsen i Norges Håndballforbund har ledet prosessen med å få et levelig kampprogram for unge spillere. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

– Dette handler om å regulere at noen spillere får for mye, men det vi ønsker er også en holdningsendring blant trenere. De skal tenke seg litt om og vite hva egne spillere har av belastning, sier hun.

Nilsen skynder seg å legge til at langt de fleste trenerne er fornuftige, og det kan være forskjellige grunner til at noen spillere blir hentet inn for å bistå et annet lag. Men hovedregelen må være at det er tre treninger per kamp.

– Når du har tid til å trene mer, utvikler spillerne seg bedre. De får forberedt seg til det å stå i kamp.

Forskeren så utviklingen han ikke likte

Forbundet har involvert trenere, forskere og folk tilknyttet regioner, klubber og skoler. Førsteamanuensis ved Norges idrettshøgskole Christian Thue Bjørndal er blant dem som ropte varsko i fjor. Han så i sitt doktorgradsarbeid om talentutvikling i håndball at mange av de beste spillerne ikke maktet å fortsette med idretten sin. Han ble skremt.

Den gangen var det ikke noen som hadde den totale oversikten over en spillers kampantall. Derfor mener Thue at det nye «systemet» er en god start.

– Håndballforbundet fortjener en klapp på skulderen, sier Thue.

Han er spesielt fornøyd med at det skal bli mer levelig for den gruppen spillere som har det høyeste kampantallet.

Christian Thue Bjørndal. Foto: NIH

Valgte å ta utfordringen

I Håndballforbundets informasjon til klubbene, heter det at norsk håndball er blitt utfordret. Det var viktig å få oversikt over forskjellige aktører som har påvirkning på en ung spiller.

– Skolen har over lang tid sett at mange 16-17-18-åringer spiller på for mange lag, sier Dag Vidar Jonassen.

41-åringen jobber på Rælingen videregående skole der Toppidrett Håndball har tilbud til 30–40 håndballspillere fra klubber på Romerike.

– Vi er opptatt av at trenere må ha ansvaret for hver enkelt spillers kampbelastning. Når vi spør noen elever hvem som er hovedtrener, er de ikke helt sikre på det.

Jonassen, som også er klubbtrener for to lag i Fjellhammer, sier at skolens soleklare holdning er at klubbaktiviteten skal gå først.

– Skoleaktiviteten tilpasser vi den enkelte elev. Hvis de har mange kamper, blir det ikke håndball i det hele tatt, men annen trening.

Forbundet vil ha færre spillere som må på behandlingsbenken på grunn av skader. Bildet er fra Drammenshallen. Foto: Stein J. Bjørge

Var en av synserne

Fra Region Nord, som holder til i Trondheim, men dekker mer enn halve Norge, har Geir Nicolaysen vært involvert i forbundets arbeid. Han er fagansvarlig for spiller- og trenerutvikling og er glad for at det nå kommer harde fakta på bordet.

– Før mai 2019 var jeg en av synserne. Jeg trodde det var mange spillere som var involvert i altfor mange kamper, men vi hadde ikke god nok rapportering.

Nå viser tallene at spillerne som hadde flest kamper, var knyttet til nasjonale serier.

– Da kan det fort være slik at når du er 15 år, spiller du med kameratene. I tillegg er du med på klubbens 16-årslag i Bring. Vips, så har du nesten 50 kamper i sesongen, og da har vi ikke tatt med et ukjent antall treningskamper og turneringer.

Vil redusere antall skader

Ved analyse av skadestatistikken så forbundet en økning av skader for spillere i alderen 15–16 år.

I informasjonsskrivet fra forbundet heter det at skadene kan reduseres med 50 prosent med riktig trening og forberedelse. Oppvarming før kamp er viktig her.

Professor Grethe Myklebust ved Norges idrettshøgskole har bidratt med sin lange erfaring når det gjelder korsbåndskader, og hva som gir effekt for å unngå alvorlige kneproblemer.

– Nå tar Håndballforbundet ansvaret for det folk har vært bekymret for. Det er et skritt i riktig retning å ta enda bedre vare på helsen til utøverne. Det kan gjøre at vi får de unge til å fortsette lenger med håndballen, og har det mer moro.