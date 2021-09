Mjøndalen berget poeng etter sjansesløseri

(Mjøndalen – Sandefjord 1–1) «Er det mulig?!» brøt publikum ut da Fredrik Brustad blåste Mjøndalens fjerde gigantmulighet i første omgang.

Bruntrøyene gjorde det meste rett i første omgang – utenom å score. Markus Nakkim fikk to kanonsjanser på hodet, Kent Håvard Eriksen så sitt forsøk bli klarert på målstreken og Brustad skulle bare sette ballen i det åpne målet da han i stedet traff en oppofrende forsvarer.

I stedet serverte nettopp Nakkim en glitrende volley-mulighet til motspiller Marc Valés etter et hjørnespark, Andorras landslagsspiller takket med å banke den i vinkelen via stolpen.

– Det sitter ikke om dagen, det flyter ikke og så får de stang inn i krysset. Jævla typisk, sier MIF-stopper Markus Nakkim til Discovery+ i pausen.

CHE GOL! Marc Valés banket inn Sandefjord mål på hel volley.

«Nice one» sier Marc Valés om egen scoring. Trener Hans Erik Ødegaard mener på sin side de var heldige som ikke slapp inn mål mot sin gamle klubb, sier de «ikke var gode i dag» og høvler ned lagets intensitet og nøyaktighet.

– Det er feil og dårlig, sier Ødegaard etter kampen.

Mjøndalens én av to seirer på 18 kamper denne sesongen kom i åpningskampen borte mot Sandefjord 16. mai (0–3). Bruntrøyene er i kjent stil med i nedrykksstriden, og før kampen beskrev trener Vegard Hansen situasjonen slik:

– Det er flaut. Det er pinlig svakt, det er helt forferdelig dårlig. Det er skammelig dårlig, ja, vi er nødt til å vinne fotballkamper, sa Vegard Hansen til Discovery+ før kampen – men vinne gjorde de ikke i kamp nummer 19 heller.

Etter kampen er situasjonen den samme, men Hansen modererte seg litt og mente det ikke var grunn til svartmaling.

– Ett poeng er bittelitt bedre enn ingenting, men det er vondt å ikke vinne denne kampen, sier Hansen til VG etter kampen.

Her er VGs børskarakterer fra kampen:

Hansen tok to grep i pausen og de fungerte, bombardementet fortsatte. Til slutt fikk de betalt da Kent Håvard Eriksen banket til etter hjørnespark og nevnte Nakkim fikk styre ballen inn på bakre stolpe.

Et stygt mål, men viktig like fullt. Hansen sa før kampen at de har fått resultatene med seg og derfor ikke er hektet av i bunnen, men de kommer lenge til å spørre seg om hvorfor de ikke scoret mer enn ett på Sandefjord søndag.

– Det er en kamp vi absolutt bør vinne. Vi hadde store sjanser, de scoret på en halvsjanse, men vi tar helt over i andre omgang. Det er skuffende, vi har slitt med å score mål i tre år, vi, sier Hansen.

