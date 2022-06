Får meldinger fra frontlinjen før skjebnekamp: – Et øyeblikk av håp

Midt i en grusom krig skal ukrainske landslagsspillere forsøke å gi nasjonen noe å glede seg over, et håp om å spille fotball-VM.

GRÅTKVALT: Oleksandr Zintsjenko tok til tårene da han stilte på pressekonferanse før onsdagens møte med Skottland.

Meldinger fra frontlinjen fra de som kjemper for landet i krigen mot Russland, gir spillerne styrke og tro før VM-kvalifiseringen mot Skottland onsdag.

– Hver dag mottar vi meldinger fra soldatene. De krever bare én ting: Gjør hva dere kan for å få oss til VM. For landet – og for dem er dette et øyeblikk av håp. Det er derfor vi må spille en kamp av hele vårt hjerte, sier Steaua Bucureștis Taras Stepanenko til BBC.

– Ukrainerne har bare én drøm: Å få slutt på krigen, fortalte en gråtkvalt Oleksandr Zintsjenko, Manchester City-stjernen.

Skottland-Ukraina ble flyttet fra mars på grunn av krigen i Ukraina. Vinneren møter Wales i en helt avgjørende kamp søndag. Før semifinalen i det som blir ukrainernes første offisielle kamp siden Russland invaderte landet i slutten av februar, er det mer enn en VM-plass som ligger i potten.

– Når det kommer til fotball så har det ukrainske laget en egen drøm. Vi vil til VM for å gi disse utrolige følelsene til folket, fordi ukrainere fortjener det så mye i disse tider, sier Zintsjenko.

Han får det til å høres ut som motivasjonen er den beste før «semifinalen» mot skottene. Men så enkelt er det ikke. Landslagstrener Oleksandr Petrakov sier forberedelsene mildt sagt har vært vanskelige.

– Vi står foran en vrien oppgave når hver eneste spiller tenker på sine fedre, mødre og slektninger hjemme i Ukraina. Alle spillerne forstår hvor stor oppgaven er, og vi skal gjøre vårt beste og prøve å få et resultat, sier han ifølge The Guardian.

Det er ingen tvil om hvor sympatien ligger. Den fikk ukrainerne føle på da de tok en spasertur i Glasgow tirsdag formiddag. Det var tommel opp og vennlige «Ukraina»-rop fra forbipasserende da spillerne ruslet langs River Clyde.

Graham Souness, legendarisk kaptein for Skottland, satte ord på det i et intervju med Sunday Times.

– Det kommer til å bli en veldig vanskelig følelsesmessig situasjon. Jeg vil ikke bare at Ukraina skal kvalifisere seg, jeg vil at de skal dra dit (til Qatar) og vinne. Jeg er glad jeg ikke er blant de skotske spillerne den kvelden, for jeg vet ikke hvor følelsene mine ville vært.

Andy Robertson, som skal lede skottene ut på Hampden Park, er klar på at følelsene og sympatien for Ukraina må legges igjen i garderoben.

– Alle i det skotske fotballforbundet og landslaget har stått bak ukrainerne fra start. Det vi har sett der er bare forferdelig. Men i 90 eller 120 minutter må vi skyve bort tankene. Vi ønsker å gå til VM, vi må være klar for utfordringen og følelsene ukrainerne vil vekke, sier Liverpool-backen til The Guardian.

Landslagssjef Steve Clarke har samme utgangspunkt.

– Det vil bli en emosjonell kveld for alle tilskuerne på stadion på grunn av krigen. Jeg er sikker på at ukrainerne vil bli hyllet av tilskuerne før kampen og deretter vil de sørge for å støtte hjemmelaget, sa Clarke på tirsdagens pressekonferanse.

PS! Ukrainas forrige offisielle landskamp var 2–0-seieren borte mot Bosnia i november.