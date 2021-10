Kjærlighetsdrama i Sveriges landslag

Sveriges skiskytterlandslag er rammet av kjærlighetsforviklinger av sjeldent slag.

SLIK DET VAR: Hanna Öberg blir gratulert av sin daværende kjæreste Jesper Nelin etter å ha vunnet OL-gull på 15 kilometer i Sør-Korea for snart fire år siden.

Aftonbladet beskriver det som «drama», nærmere bestemt – i tittelform – som «Kärleksdrama i skidskyttelandslaget».

Det startet ved at Jesper Nelin og Hanna Öberg gikk fra hverandre i fjor sommer etter å ha vært et av skiskytterverdens mest kjente par, ifølge den svenske avisen. I seg selv ikke så dramatisk, kanskje. Det hender jo titt som tett at man går hver til sitt. I dette tilfellet var det imidlertid mer i vente, og det skal ha medført uvennskap innad i det ellers suksessrike svenske landslaget.

Kort sagt dårlig stemning.

– Vi har vært et jævlig bra og sammensveiset lag. Men jeg vil ikke si at det er slik lenger. Det er ikke på langt nær like sammensveiset. Men det fungerer i alle fall, og vi trener sammen, sier Jesper Nelin (29) – med på Sveriges stafettlag som vant OL-gull i Pyeongchang for snart fire år siden.

Årsaken til Nelins lite begeistrede tone er at eks’n Hanna Öberg (25) – sensasjonell individuell OL-gullvinner 2018 og VM-gullvinner på hjemmebane 2019 – har funnet ny kjærlighet, i Martin Ponsiluoma (26). Det vil si Nelins landslagskollega. Ponsiluoma tok VM-gullmedaljen på 10 kilometer sprint i Pokljuka forrige sesong.

NYTT PAR: Hanna Öberg (25) og Martin Ponsiluoma (26).

Ikke nok med det. Her var det mer i vente.

Etter triumfen dro Ponsiluoma ifølge Aftonbladet hjem til Östersund og avsluttet forholdet til kjæresten Fanny Johansson. Etter VM fulgte nye skiskytterkonkurranser i Tsjekkia, og der skal Ponsiluoma ha fått et godt øye til Öberg – som skal ha falt for det.

– I Tsjekkia var det kaos. Da hadde jeg det ikke bra, sier Jesper Nelin om det han så utvikle seg mellom eks’n og lagkameraten.

– Det er sjelden at en kompis treffer din tidligere «tjej». Det var utenkelig. Men i ettertid kan jeg forstå tendensene, sier en svært åpenhjertig Jesper Nelin til Aftonbladet.

– Det har absolutt vært spesielt. Men nå er det blitt som det er blitt. Jeg tror alle synes det fungerer ok, men jeg vet ikke om Martin og jeg kommer til å bli kompiser igjen, tilføyer han.

Så forteller han at han og Jenny, Ponsiluomas eks, har funnet felles trøst i felles skjebne. Nå er de to blitt et par.

Hanna Öberg bekrefter at hun og Ponsiluoma er et par. De to mener på sin side at kjærlighetsforviklingene ikke har skapt splid blant Sveriges beste skiskyttere.

– Alt ruller og går, og jeg og Jesper har også et bra forhold slik det er nå. Jeg synes det fungerer bra og vi føler alle at vi er profesjonelle når vi er sammen på landslaget, sier Öberg.

– Har du og Jesper (Nelin) snakket sammen?

– Ja, vi har snakket. Det er ingen hard feelings, svarer Martin Ponsiluoma på spørsmål fra Aftonbladet.