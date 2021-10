Verdensmesterens OL-krav: – Brutalt

Verdensmester Sverre Lunde Pedersen (29) karakteriserer det som brutalt at han må reise til USA og Canada før jul for å klare å kvalifisere seg for Beijing-OL – et halvt år etter den alvorlige sykkelulykken.

GODE MINNER: Sverre Lunde Pedersen vant suverent og tok VM-gull på 5000 meter under mesterskapet i Inzell i februar 2019. Nå kjemper han for å klare å kvalifisere seg for OL i Beijing om fire måneder.

– Jeg må gå ganske fort. Det må gjøres før jul, slår Sverre Lunde Pedersen fast.

Sammen med allroundløperne på skøytelandslaget er han inne i sin andre treningsleiruke av to i Inzell. Han «gjør det samme» som de andre, bortsett fra at han kommende helg ikke skal gå testløp i den tyske skøytebyen.

– Det blir mer grunntrening på meg fremover, sier han.

Det innebærer også at han ikke vil gå sesongens to første verdenscupstevner i november, i Polen (12.-14.) og Stavanger (19.-21.). Han drar i stedet til Gran Canaria de to første ukene i november for å ta samme grunntreningsmedisin, etter at han forhåpentligvis har gått to norgescupløp i slutten av oktober.

Vel å merke seks måneder etter at han i mai i 45 kilometer i timen på sykkel styrtet med hodet først i en stenur.

På grunn av den vil han kun satse på å få gå en distanse i OL: 5000 meter.

– Det blir en tøff utfordring i seg selv, sier han om det som vil stå på spill under verdenscupløpene i Salt Lake City 3. til 5. desember og Calgary 10. til 12. desember.

Sverre Lunde Pedersens vant VM-gull på 5000 meter i Inzell med banerekordtiden og personlig rekord 6.07,16 i februar 2019. Ett år tidligere var det nødvendig å gå på rundt 6.16 for å få billett til OL i Pyeongchang, der Sverre Lunde Pedersen tapte OL-sølvmedaljen på 5000 meter med to tusendeler av ett sekund.

For å få OL-billett av Olympiatoppen til vinterlekene i Kina i februar 2022, vil tidskravet etter alt å dømme vise seg å være minst like strengt.

Det er stort sett på høylandsbanene i Salt Lake City og Calgary det er mulig å gå så fort.

– Ja, det er ganske brutalt. Jeg må være god nok for å få reise bort dit for å gå. Det er ikke slik at jeg bare kan få billetten. Jeg må vise meg kapabel og fortjent til de plassene i verdenscupene, sier familiefaren Sverre Lunde Pedersen.

Han tilføyer at slik ble det, og at han dermed er nødt til å reise over «dammen» rett før julestria setter inn.

Skøyteforbundets sports- og utviklingssjef Lasse Sætre bruker samme ord - det er jo ganske brutalt - med tanke på det som kreves av Sverre Lunde Pedersen foran hans eventuelt fjerde OL.

– Våre kvoteplasser må samsvare med Olympiatoppens krav, som er to ganger topp 12-plasseringer. Det er fire verdenscuper i november og desember. Sverre (Lunde Pedersen) må gjøre det på tid, forklarer Lasse Sætre.

Norge har en OL-makskvote på tre løpere på 5000 meter for herrer. Norges herrekandidater på langdistansen er Sverre Lunde Pedersen, Hallgeir Engebråten og Peder Kongshaug.

Olympiatoppen vil foreta sitt endelige uttak til den norske OL-troppen rett etter EM på lavlandsbanen i nederlandske Heerenveen 7. til 9. januar.

PS! Verdenscupen i Stavanger har 10.000 meter på programmet for herrer, ikke 5000 meter. Polske Tomaszów Mazowiecki har 5000 meter, men den banen er ikke regnet som særlig rask.