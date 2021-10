Brytetalentet ut mot Aanes: – Fritz er ikke en god rolle- eller farsfigur

JORDAL AMFI (VG) Landslagstrener Fritz Aanes (43) var oppgitt da Exauce Mukubu (20) røk ut av VM etter et tøft vektkutt. 20-åringen mener han burde fått bedre hjelp i forkant.

UTSLÅTT OG SLÅTT UT: Exauce Mukubu er ute av bryte-VM. Her sammen med trenerne Petter Karlsen (t.v.) og Fritz Aanes.

Mukubu, med kallenavnet «Exo», har hatt en strålende juniorsesong med EM-bronse og VM-sølv. Han ble ansett som en spennende utfordrer i 77-kilosklassen i senior-VM.

– Vi hadde ventet at han skulle vinne den første kampen, men da må han ta vekten seriøst. Det mener jeg at han ikke har gjort, og derfor går han tom for krefter, sier Aanes til VG etter at Mukubu tapte 6–11 mot indiske Sajan Bahnwal.

Bahnwal tapte deretter åttedelsfinalen, og dermed røk også muligheten til rekvalifisering.

Mukubu forklarer vektproblemene med en skade han pådro seg i Danmark for to uker siden, noe Aanes ikke forstår:

– Han fikk en liten smell i ribbeina, men det skal ikke ha påvirkning på hvor mye han må gå ned i vekt.

STORTALENT: 20 år gamle Exauce Mukubu fikk det tøft i senior-VM.

– Hvor mye måtte han gå ned?

– Det vil jeg ikke si, men det var mye. Han var helt ferdig før han skulle bryte. Han skal ikke konkurrere så mye mer i 77 kilo, og får klar beskjed om det, sier Aanes bestemt.

En svært skuffet Mukubu møter VG på Jordal Amfi noen timer etter tapet.

– Det er surt å ryke ut. Familie og venner hadde møtt frem her, og jeg drømte om å kunne kjempe om en bronsefinale, sier han stille.

Mukubu vil heller ikke si hvor mange kilo han måtte ned.

– Jeg hadde en samtale med Fritz i går (onsdag) og ville legge en plan for hvordan jeg skulle kutte vekten. Jeg fikk ikke noe hjelp, og skulle ønske at han hadde engasjert seg mer. Men jeg er ikke på landslaget og får ikke den oppfølgingen ...

– Jeg føler meg som en «rekruttgutt» som blir hentet inn når de trenger det.

– Trenger voksne folk

– Hva tenker du når Aanes sier du ikke får konkurrere mer i 77 kg?

– Jeg har tatt fire medaljer i 77 kg i år, så det kan ikke være så useriøst. Det er nok forberedelsene som har vært problemet.

– Fritz får ha sin mening, men det er dårlig å stemple meg som useriøs. Dette er ting utøvere ikke trenger å høre. Vi har hatt flere konflikter og det er grunnen til at jeg har valgt å stå utenfor landslaget, sier 20-åringen.

Mukubu sier at planen er at han skal inn i landslagsopplegget om kort tid.

– De kommentarene han kommer med gjør at jeg må vurdere om det er så lurt. Jeg er fortsatt en guttunge på 20 år, og trenger voksne folk rundt meg. Fritz er ikke en god rolle- eller farsfigur.

– Vi får se hvordan det blir. Det er i alle fall en fordel at Stig-André (Berge) skal inn i trenerteamet. Det kan veie litt opp, sier Mukubu som har Paris-OL om tre år som sitt store mål.

Aanes ønsker ikke å kommentere kritikken fra Mukubu, men understreker at de må prate sammen om opplegget fremover.

TRENERDUO: Hovedtrener Fritz Aanes (t.h.) får med seg Stig-André Berge i trenerteamet etter VM. Bildet er fra en pressekonferanse i september.

Aanes har fått mye oppmerksomhet de siste ukene etter at NRK kom med dokumentarserien «Hodet i klemme».

Der er hovedtreneren i flere konflikter med Felix Baldauf, som også har valgt å kjøre et eget opplegg på siden av landslaget. Han er ikke med i VM etter store skadeproblemer, og han fikk nylig diagnosen Bekhterevs.

Med for å lære

Både Mukubu og Per Anders Kure konkurrerer egentlig i 77-kilosklassen, men Mukubu vant uttagningskampen før VM, og dermed måtte Kure opp i 82 kilo der han tapte 3–4 mot kroaten Bozo Starcevic.

Snorre Harsem Lund (55 kg) røk også ut i første kamp med 0–9 mot japanske Ken Matsui. Den eneste norske seieren så langt i mesterskapet kom da Håvard Jørgensen (72 kg) slo colombianske Jair Alexis Cuero Munoz med 3-1, men han tapte 0–8 mot armenske Malkhas Amoyan i åttedelsfinalen.

Amoyan sikret seg senere en plass i finalen, og dermed kan Jørgensen kjempe seg til en bronsefinale via rekvalifisering fredag formiddag.

PS! Fredag skal Oskar Marvik (130 kg) og Marcus Worren (97 kg) konkurrere. Lørdag er det Stig-André Berge (63 kg), Morten Thoresen (67 kg) og Ruben Elias Been (87 kg) som skal i aksjon.