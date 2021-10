– Dette viser hvor bra forbilde Maren er

Maren Lundbys mangeårige landslagsvenninne Line Jahr mener at hoppdronningen med avgjørelsen om å droppe OL viser hvor reflektert hun er som toppidrettsutøver.

ÅPEN: Maren Lundby får ros for åpenheten.

De to var sammen på hopplandslaget i seks-syv år. Nå er Line Jahr trener for den nye generasjonen kvinnehoppere.

Lundby sier torsdag i et intervju med NRK at hun ikke er villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte for å bli OL-klar. Til Oppland Arbeiderblad sier totningen at hun er «noen kilo for tung» til å kunne hevde seg i toppen.

– Maren kunne ha tatt en snarvei og gått på en skikkelig smell som kunne ha preget henne resten av livet, og som heller ikke ville ha vært gunstig for jentehoppingen generelt. Men Maren har valgt å ta ting på en ordentlig måte, som hun alltid har gjort, dette viser hvor bra forbilde Maren er, sier Line Jahr – og gjentar seg selv:

SØLV I FALUN: Fra venstre: Line Jahr, Anders Bardal, Maren Lundby og Rune Velta tok sølv i den blandede lagkonkurransen under VM i 2015.

– Dette understreker hvilket forbilde hun er som idrettsutøver. Kropp og helse er viktigere enn en prestasjon i OL. Det er en veldig fin holdning. Det er noe også jeg prøver å leve litt etter i min jobb som trener for hoppjenter, sier Jahr.

– Jeg er stolt av at Maren tar det valget hun gjør, selv om det er kjedelig for norsk hoppsport. Men jeg støtter 100 prosent at hun tar det valget nå. Det er nok et bevis på hvilken reflektert utøver Maren er. Et veldig bra forbilde.

Tidligere storhopper Anders Jacobsen sier «Maren nok en gang er den som setter et godt eksempel».

– Vekt er en stor del av det å være skihopper. Da må man ta et valg om man skal ta den kampen, men den kampen blir tøffere etter hvert som man blir eldre. Nå er det for sent å snu det før sesongen, det kan ikke gjøres på en forsvarlig måte. Det er et riktig valg av Maren. Jeg får håpe at vi får se henne tilbake likevel og at hun finner motivasjonen.

ROSER LUNDBY: Anders Jacobsen og Johan Remen Evensen.

Han får støtte fra Johan Remen Evensen. I 2012 la han opp, 26 år gammel, kun ett år etter at han hadde satt verdensrekord.

Remen Evensen var da klar på at «kroppen hadde fått nok» og at han i lang tid hadde slitt med å komme ned på vekten som var optimalt for en skihopper.

– Min umiddelbare tanke er at det er synd og trist at vi mister en så stor og profilert utøver som Maren i en så viktig sesong. Det er kjedelig og trist at Maren har havnet i den situasjonen, sier han til VG.

Ekspertkommentatoren roser Lundbys valg om å være åpen.

– Det er selvfølgelig veldig modig. Hun vet hvilke spørsmål det kommer fra dere i mediene. Det er ikke noe som har dukket opp over natten, det har nok pågått en stund og hun har kommet til konklusjonen om at hun trenger en liten pause. Forhåpentligvis kan hun komme tilbake. Det er en modig avgjørelse rett og slett, mener han.

Line Jahr sier hun har visst om Lundbys vektproblematikk en stund, men at hun først i dag ble klar over Lundbys valg.

– Hva kan du si om vekt og kvinnehopp?

– Det er selvfølgelig et tema der de som vil prestere på toppen, vet hva som kreves for å ha en konkurransedyktig vekt. Men på det nivået som jeg er trener, er vi veldig bevisst på at vekten ikke avgjør om de kan lykkes med sine store mål om fem-seks-syv år, sier hun.