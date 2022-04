Birgit Skarstein stresset av tvungen søndagsfri

Birgit Skarstein (33) innrømmer at hun «ble helt satt ut» da ro-landslagets nye sjeftrener ga henne beskjed om at hun hver eneste søndag skal ta helt fri fra trening.

PÅ VANNET IGJEN: Birgit Skarstein (33) er på sin første landslagssamling under ledelse av Norges nye sjeftrener i Lago Azul i Portugal.

– Han er en artig type, som kommer inn med et annet opplegg, sier hun om Mark Emke og med tanke på byttet av landslagssjef – fra svenske Johan Flodin (54) til den 62 år gamle nederlenderen.

Gullmedaljevinneren fra Paralympics i Tokyo i fjor høst beskriver Emke, som er utdannet ingeniør, som direkte, disiplinert og opptatt av tall og data – mens Flodin gjennom ni år ledet Norges beste roere med en mer menneskeorientert pedagogikk.

Fra den pågående treningssamlingen i portugisiske Lago Azul, mellom Lisboa og Porto, forteller imidlertid Birgit Skarstein lattermildt at hun «ble helt stressa» da hun forsto at Mark Emkes opplegg innebærer noe for henne helt fremmed.

– Det er noen utrolig rare greier, som er fri søndager. Vi er vant til å ha en halv fridag onsdager, men han opererer med en hel fridag. Han mener vi mentalt sett må ha det, at kroppen trenger å hente seg inn. Det er så merkelig, sier hun.

I så stor grad at hun pønsket på hvordan hun skulle sno seg og snike inn en helligdagsøkt likevel.

EN MÅNED SIDEN: Birgit Skarstein i aksjon under Paralympics i Zhangjiakou 9. mars.

– Men Mark ga klar beskjed om at jeg ikke fikk lov til å trene søndager. Jeg ble helt satt ut. Det føltes som om jeg «jukset» ved å ta en fridag, vanen med å trene hver dag sitter så dypt. Jeg må være lojal til programmet og respektere det. Hvis ikke, blir balansen ødelagt, siden søndagstimene nå er fordelt utover uken.

– Vi har jo tre økter på lørdager, og når du avslutter treningsuken med fem-seks timer roing, sykling og styrketrening blir det sikkert greit å ha en dag helg også.

Det er en snau måned siden Birgit Skarstein tok 7. plass i sin siste individuelle langrennsøvelse i Paralympics i Kina. Derfra reiste hun rett til Ålesund og søsteren Anne for første gang å hilse på sin da en måned gamle nevø Torje.

– Jeg er blitt tante, utbryter hun begeistret.

FAMILIEIDYLL: Birgit Skarstein sammen med mamma Sigrun Røkkum, søster Anne Christine Skarstein og hennes sønn Torje.

Så Norgescup på Beitostølen, hjem til Oslo – der hun ikke hadde vært siden oktober – for å åpne julepost og -presanger, og til Paris sammen med broren Kristoffer for å «nerde» 2024-OLs ferdigstilte ro-arena.

– Vi gikk rundt vannet, så på starten og i målområdet, jeg kjente på vinden – på hvordan den snudde seg, forteller hun.

Mark Emke har innvilget sine eliteroere noen fridager i påsken – det vil si noen dager med kun én totimersøkt.

HOLDER MÅL: Norges nye ro-topp Mark Emke (t.h) sammen med Oscar Helvig og Kristoffer Brun, som er blitt åpen klasse roer, under treningssamlingen i Lago Azul i Portugal.

Birgit Skarstein sier at de aldri har hatt påskeferie før, og at det skal bli fantastisk og digg – men samtidig at hun skal benytte dem, og sin påfølgende ferieuke, til å padle på Gotland og Vestlandet.

– Det har vært et enormt intenst halvår med to OL og VM (snøsporter Lillehammer i januar). Isolasjonen jeg har levd under har vært det tøffeste. Å være alene over så lang tid, svarer hun på spørsmål om hun angrer sin deltagelse i Paralympics i mars.

Antagelig for å påpeke at hun ikke angrer, tilføyer hun at hun er stolt over det hun presterte i fjellene nord for Beijing. Mark Emkes dagsferske målinger viser at skisatsingen hennes «ikke har ødelagt noe».

– Jeg kommer ut av denne vinteren i kjempeform. Jeg ror fort, er sterk, stødig og solid. Mark (Emke) har studert tallene og mener utgangspunktet for rosesongen er superbra, sier hun opprømt.

Da nederlenderen tiltrådte i oktober i fjor uttalte han om de norske roerne at de er store og sterke, men at de teknisk har forbedringspotensial. Konfrontert med det, sier Birgit Skarstein at Nederlands tidligere landslagstrener er veldig opptatt av «timer på vann», og av å måle alt – nøyaktig – hele tiden.

Som eksempel på det, forteller hun at en av roerne i Portugal avsluttet en økt på vannet etter 26,3 kilometer «for å ta en telefon». I Emkes program sto det 27 kilometer.

RO-RO: Paralympics-gullvinner Birgit Skarstein og OL-sølvvinner Kjetil Borch under treningsleiren i Portugal.

– Han ble sendt ut på vannet igjen for å ro de siste 700 meterne. Han har en annen stil. Han er strengere på en del strukturelle ting, sier Birgit Skarstein – åpenbart fornøyd.

– Jeg trives med å jobbe på detaljnivå, mot noe som skal skje om to og et halvt år, sier hun – med tanke på OL (26. juli til 11. august) og Paralympics (28. august til 8. september) i Frankrikes hovedstad 2024.