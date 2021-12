Moa Högdahls VM-eksamen: Har kjent på nervene

CASTELLÓN (VG) Hun lader opp til Puerto Rico-kampen med psykologi-eksamen. Men Moa Högdahl (25) lurer på om nervene har spilt henne et puss i VM-starten.

TØFF VM-START: Alt har ikke gått på skinner for Moa Högdahl i VM-starten uten at det har tatt humøret fra trønderen.

Hun scoret bare ett av Norges 89 mål mot Kasakhstan og Iran. Bakspilleren håper å vise seg fra en helt annen side mot omtrent like svake Puerto Rico torsdag. Mot Romania knallet hun inn mål nummer 33 noen sekunder før slutt.

Ikke viktig for Norge. Helt essensielt for Moa Högdahl.

– Den var litt forløsende, sier hun selv.

Den venstrehendte bakspilleren fra Trondheim har hatt en god høst i Viborg og var blant Norges bedre spillere i generalprøven før VM. Men på den spanske middelhavskysten har det buttet når hun har kommet inn for Nora Mørk.

– Jeg tror det er sammensatt, sier hun og føler at hun har lidd litt av den manglende treningshallen i VM-starten. Relasjonene har ikke sittet godt nok.

– Kanskje har jeg blitt litt utrygg. Man vil jo så sinnssykt gjerne. Jeg tror det er en blanding av de to, forklarer Högdahl og legger til:

– Og nerver.

Moa Högdahl prater åpent med VG om det presset det er å spille VM. Bare en liten time senere skal hun ha eksamen i konsulterende psykologi på hotellet. Hun studerer til en bachelor i anvendt psykologi.

– Jeg tror det er en av grunnene. Den jobben jeg har lagt ned fysisk og håndballmessig har vært så bra. Det står ikke på det, mener hun.

– Jeg har veldig mange gode lagvenninner og venninner som er med på å støtte oppunder det gode som er der. For det er ikke helsvart. Så handler det om å ta en kamp av gangen. Det er bare å legge fra seg det man ikke har bruk for å ta med seg videre, sier Moa Högdahl.

I tillegg har de norske jentene solide mentale ressurser med til Spania. Både Britt Tajet-Foxell og Tom Henning Øvrebø er på plass.

Stine Bredal Oftedal – som spiller sitt 14 mesterskap – kjente selv som ung spiller på nervene ved å spille VM og EM for Norge.

– Jeg skjønner det veldig godt. I mine første mesterskap var jeg med for fremtiden, men la likevel press på meg selv. Det er nettopp fordi dette landslaget er så bra og har de resultatene det har hatt. Men du viser veldig mye styrke med å knekke den koden. Det har Moa vist i mange kamper allerede og det kommer hun til å fortsette med, tror lagkapteinen.

Hun er opptatt av å bruke tankene på å finne «rene oppgaver» i stedet for la tankene spille rundt «konsekvenser» av det hun foretar seg.

Få har en familie som kan mer om håndballsportens løsninger enn Moa Högdahl. Moren Mia – i sin tid kåret til verdens beste spiller – var landslagets assistenttrener da Moa VM-debuterte for to år siden. Faren Arne hadde en periode samme rolle under Marit Breivik. Mens broren Linus (19) skal spille finale i junior-NM for Charlottenlund i romjulen.

Kjæresten Simen Schönningsen står notert med to A- og 57 yngreslandskamper for Norge.

– Jeg synes det er deiligere å bruke dem som er her. Men selvfølgelig er både mamma, pappa, Simen og lillebroren min er store støttespillere og har mye fornuftig å komme med, sier hun. Moa er tydelig på at hun ikke føler noe prestasjonspress fra familien.

– Det kommer mer utenfra, sier hun.

NRKs håndballekspert Geir Oustorp mener at Moa Högdahl har spilt med for små marginer. Det kan ha ført til sammen fem feil og fire bomskudd i de to kampene mot svak motstand i VM.

– Det er fullt mulig at det er nerver. Men jeg synes hun har spilt inn for på små muligheter, sier den tidligere topptreneren.

– Noen kan sikkert mene det. Men jeg føler ikke at jeg til vanlig spiller på alt for små marginer, svarer Moa Högdahl.