Sverige utlignet tre sekunder før slutt – kvartfinaleplassen i fare for håndballjentene

CASTELLÓN (VG) (Sverige-Norge 30–30) Stine Bredal Oftedal var nødt til å ta avslutningen. Men misset. Norge mistet kvartfinaleplassen da Sverige utlignet tre sekunder før slutt og dermed blir det et utrolig drama om veien videre.

ØYEBLIKKET: Katrine Lunde henter ut ballen Sveriges uhyre dramatiske 30–30-mål i Håndball-VM lørdag kveld.

Norge ledet med to mål halvannet minutte før slutt, men mistet seieren. Thorir Hergeirsson la ikke time out-kortet på bordet i siste angrep. Der scoret Sverige med tre sekunder igjen av kampen, og Nora Mørk tok på seg skylden for det etter kampen.

– Det er jeg som er Judas på slutten og driter meg ut, sier Mørk til VG.

– Hvorfor det?

– Jeg mister hodet litt. Jeg trodde det var kortere tid igjen. Det var helt på trynet, rett og slett, sier Mørk, og sikter til at hun gikk ut i press, noe som åpnet for den svenske scoringen.

Olivia Mellegård ble den store svenske helten, etter å ha lobbet inn kampens siste scoring.

Dermed blir det virkelig spenning i siste runde. Norge og Nederland, som møtes i siste kamp, har begge syv poeng på toppen av puljen. Sverige er ett poeng bak og skal spille mot Romania. Nederland har langt bedre målforskjell enn Norge, og skulle Sverige vinne sin kamp mot Romania med to mål eller mer, må Norge vinne mot Nederland for å ta seg videre til en kvartfinale.

– Det er litt kaos der ute. Det blir en litt stresset situasjon. De spiller fint og får en god sjanse på slutten. Det var litt slik kampen var, med mye frem og tilbake. Det var surt å ikke få to poeng her, sier Camilla Herrem til VG.

– Vi skal bare vinne mot Nederland. Det er ingenting annet å si om det. Da må vi være på, sier Herrem.

Landslagstrener Thorir Hergeirsson måtte puste godt ut da han ble spurt om avslutningsminuttene.

– Jeg klarer ikke. Det er for mye som skjer til at jeg klarer å tenke helt klart på alt som skjedde på slutten. Vi slipper dem til i 7 mot 6, og vi er unøyaktige og upresise i noen angrep. Vi kunne kanskje tatt timeout på slutten, men vi så at det var en god spilleavtale på gang, sier Hergeirsson, og legger til at med i fasit i hånd nok burde ha tatt timeout.

– De utfører 7 mot 6-spillet veldig bra. Det er ikke overraskende, men jeg er litt overrasket over at vi ikke klarer å stoppe det oftere, sier landslagstreneren.

MISSET: Stine Bredal Oftedal misset Norges siste avslutning mot Sverige.

Strek-spiller Kari Brattset Dale svarer følgende på spørsmål om en timeout på slutten.

– Det er opp til trenerne når de skal ta timeout, men jeg tror det hadde vært lurt, sier hun til VG.

– Det er lett å være etterpåklok, men det er også en læring vi får ta med oss, sier Henny Reistad til VG.

Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal tror en timeout kunne vært en god mulighet.

– Jeg tipper Thorir kommer til å se veldig på det selv. Det hadde kanskje vært en god mulighet, sier hun til VG.

– Hvorfor det?

– For å få litt ro og litt konkret, rett og slett.

Viaplay-kommentatorene var svært imponerte over den svenske landslagstreneren.

– Vi møter en smarting. Bestemannsprisen bør gå til ham, sier Viaplays ekspertkommentator Gunnar Pettersen og sikter til Sveriges landslagssjef Tomas Axnér.

Håndballjentene hadde initiativet utover i 2. omgang. Reistad scoret det første målet etter pause. Men Sverige hang på og tok tilbake ledelsen etter 13 minutter av 2. omgang.

Men da gode Jamina Roberts ble utvist tok Norge tilbake initiativet.

Norge ledet 28–30 halvannet minutt før slutt og nærmet seg utslagskampene i Granollers. Men alt røk da Olivia Mellegård scoret i sluttsekundene.

VG-børsen

Silje Solberg 4

7 redninger/28 skudd

Katrine Lunde 4

3 redninger/11 skudd

Henny Reistad 6

4 mål/6 skudd - 1 feil

Emilie Hegh Arntzen 5

1 mål/3 skudd

Veronica Kristiansen 7

6 mål/9 skudd - 1 feil

Nora Mørk 6

4 mål/5 skudd - 3 feil

Stine Bredal Oftedal 6

2 mål/4 skudd - 1 feil

Malin Aune -

0 skudd

Marit Røsberg Jacobsen 6

3 mål/4 skudd

Camilla Herrem 6

3 mål/ 3 skudd

Sanna Solberg-Isaksen 4

1 mål/3 skudd

Maren Aardahl 5

0 skudd

Thorir Hergeirsson (trener) 4