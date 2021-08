OL-vinneren «vraker» gullduell mot Warholm

Karsten Warholm (25) får ikke sjansen til å slå OL-gullvinneren på 400 meter i Diamond League-stevnet torsdag. Steven Gardiner (25) har valgt å løpe 200 meter i stedet for favorittdistansen i Lausanne.

HELT SUVEREN OG SUVEREN: Karsten Warholm senket sin egen verdensrekord med 76/100 da han vant OL-gull på 400 meter hekk. Steven Gardiner imponerte på langt nær like mye, men hadde ingen problemer med å innfri favorittstempelet på 400 meter flatt i Tokyo.

Publisert Publisert Nå nettopp

Regjerende verdensmester Steven Gardiner fra Bahamas innfridde gullforventningene da han vant 400-meterfinalen i Tokyo med tiden 43,85, hele 23/100 foran sølvvinner Anthony Zambrano (23) fra Colombia og 34/100 foran Grenadas bronsevinner Kirani James (28).

På bakgrunn av Karsten Warholms spektakulære verdensrekord (45,94) og OL-gull på 400 meter hekk et par dager tidligere, ble det spekulert i om nordmannen – og rivalen og sølvvinner Rai Benjamin (46,17) – ville ha løpt fortere enn Steven Gardiner og tatt OL-gullet fra ham.

– Jeg er ganske sikker på at han (Warholm) ville tatt gullet hvis han bare hadde løpt 400 meter i Tokyo, sier NRKs friidrettskommentator Jann Post.

– Det er ikke urealistisk at han kunne tatt gull på 400-meter. Gardiners løp var ikke rått, sier Posts kollega, NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

Posts kommentering av Warholms rekordløp tåler en reprise:

Forutsatt at forholdene under finalen på 400 meter flatt (Gardiner) og 400 meter hekk (Warholm) var tilnærmet like, som Rodal mener de var, er det i henhold til statistikk og tidsberegninger høyst sannsynlig. Likevel hypotetisk fordi et møte der og da ikke var aktuelt.

– Kan se 43-tallet

Nå – tre uker senere- kunne det imidlertid faktisk ha skjedd.

Steven Gardiner (personlig rekord 43,48) og Karsten Warholms (pers 44,87) navn er i startlistene i Lausannes Diamond Leagues-stevne torsdag. Men de vil ikke stå på samme startstrek. Skuddet for Warholms 400 meter går klokken 19.54. For Gardiner på 200 meter klokken 21.35. 400-meteren er ikke poenggivende i stevneserien, mens 200-meteren – i likhet med 3000-meteren med Jakob og Filip Ingebrigtsen (20.50) – er det.

– Hvis han ikke blir utsatt for formsvikt eller blir syk, ser jeg for meg at vi kan få se 43-tallet, svarer Vebjørn Rodal på spørsmål om Karsten Warholm kan slette Thomas Schönlebes 34 år gamle europarekord på 44,33 i Lausanne

Vel å merke «hvis forholdene er gode».

– Ville most rekorden

Sør-Afrikas Wayde van Niekerk innehar verdensrekorden. Den er 43,03 sekunder fra Rio de Janeiro-OL for fem år siden.

– Hvis man hadde tatt bort hekkene i Tokyo, ville han (Warholm) most den rekorden, mener Jann Post med tanke på Schönlebes 44,33.

– Han ville vært nærmere verdensrekorden enn europarekorden i tid. Men under 43,50 er nok «for mye», tilføyer NRK-kommentatoren når det gjelder Wayde van Niekerks «uslåelige» verdensrekord.

Sølvvinner Zambrano og bronsevinner James er heller ikke å finne i startfeltet til 400-meteren i Lausanne. Rai Benjamin løp antagelig sitt siste løp for sesongen i Eugene sist helg. Han imponerte igjen da han i OL løp USA inn til gull på 4x400 meter stafett i Tokyo med tiden 43,40 på siste etappe. På 200 meter i Eugene lørdag var «tanken» åpenbart tom: 5. plass med tiden 20,16 – 64/100 bak vinneren Noah Lyles.

Hedda Hynne løper 800-meter i Lausanne klokken 19.42. Den øvelsen står som Warholms også utenfor det tellende programmet. NRK 1 starter sin sending fra Lausanne klokken 19.50 torsdag.

Publisert Publisert: 24. august 2021 19:47