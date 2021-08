Tatt ut til Björn Borgs europalag: – En hyggelig telefon å få

Casper Ruud (22) skal sammen med den europeiske eliten utgjøre «Team Europe» i årets Laver Cup. Til VG forteller det norske tennisesset om kaptein Björn Borgs avgjørende valg, en gledelig telefonsamtale og det ærefulle oppdraget.

NORSKSVENSK DUO: Norske Casper Ruud (t.v) og svenske Björn Borg (t.h) går inn i Laver Cup med samme mål: Nemlig å sikre et nytt gull for «Team Europe».

Andreas Hellenes, VG

– Jeg tror nok alle spillere som får være med i denne turneringen legger mye i den, sier Ruud til VG om Laver Cup.

Turneringen, som i år spilles på arenaen TD Garden i Boston, er en lagturnering bestående av to lag, der Europas seks beste spillere skal møte de seks beste spillerne fra resten av verden.

– Det er ikke noe tvil om at Europa har hatt de mest dominerende tennisspillerne de siste 15-20 årene, sier Ruud.

I dag skal nordmannen opp mot Jo-Wilfried Tsonga (Frankrike) i første runde av US Open, årets siste Grand Slam-turnering.

Disse utgjør «Team Europe» i 2021:

At Ruud får en plass på europalaget betyr ikke bare at han blir lagkamerat med en rekke profilerte tennisspillere. Det betyr også at han får den svenske tennislegenden Björn Borg som kaptein.

Fakta Dette er 2021-utgavens «Team Europe» og «Team World» Europa: Daniil Medvedev (nummer 2 på verdensrankingen)

Stefanos Tsitsipas (nummer 3 på verdensrankingen)

Alexander Zverev (nummer 4 på verdensrankingen)

Andrej Rublev (nummer 7 på verdensrankingen)

Matteo Berrettini (nummer 8 på verdensrankingen)

Casper Ruud (nummer 11 på verdensrankingen) Verden: Denis Shapovalov (nummer 10 på verdensrankingen)

Diego Schwartzman (nummer 14 på verdensrankingen)

Félix Auger-Aliassime (nummer 15 på verdensrankingen)

John Isner (nummer 22 på verdensrankingen)

Reilly Opelka (nummer 25 på verdensrankingen)

Til Laver Cups hjemmeside beskriver Borg turneringen som hans viktigste uke i året.

Björn Borgs valg

At 22-åringen fra Snarøya skulle komme med blant Europas stjernespekkede seksmannstropp lå ikke i kortene.

Blant verdensrankingens topp 10-liste finner man nemlig hele ni europeere, og dermed skulle naturligvis Ruuds 11.-plass på rankingen tilsi at han var et stykke bak i køen til seksmannstroppen.

Men når verdensener Djokovic takket nei, og både verdensfemmer Nadal, verdenssekser Thiem og verdensnier Federer måtte kaste inn håndkleet på grunn av skade, var Ruud plutselig kun en Borg-beslutning unna en plass på laget.

KONKURRERER FORTSATT: Amerikanske John McEnroe og svenske Björn Borg var konkurrenter som spillere på slutten av 70- og starten av 80-tallet. Nå er de kapteiner for henholdsvis «Team World» og «Team Europe».

– Laguttaket til Laver Cup fungerer normalt sett slik at fire av de seks lagplassene deles ut basert på verdensrankingen, mens de to siste plassene er såkalte «captain’s pick», forklarer Ruud.

«Captain’s pick» vil i denne sammenhengen si at kapteinen, Borg for europalaget og John McEnroe for verdenslaget, kan velge ut de to resterende plassene til spillere de mener fortjener plassen - også selv om rankingen ikke skulle tilsi at de fortjente en plass.

– I år ble det bittelitt annerledes, fordi Björn Borg ikke hadde lyst på såkalte «captains pick», sier Ruud og utdyper:

– Han mente det er urettferdig om rankingen skulle tilsi at du burde hatt en plass på laget, men så kommer man likevel ikke med. Så for å slippe å ha det presset på seg, så har han sagt at også de to siste plassene vil bli delt ut basert på rankingen, opplyser Ruud og avslutter enden på den lykkelige visa:

– Óg når flere av de beste spillerne måtte trekke seg på grunn av skade eller andre årsaker, så betydde det at jeg fikk plassen.

– Hvordan fikk du beskjeden?

– Agenten min ringte og fortalte meg det, så det var en hyggelig telefon å få det, sier Ruud som ser frem til å spille i europalagets blåe drakter:

– Jeg gleder meg til å få være med på dette ekstremt gode laget i en prestisjetung turnering, så jeg er selvsagt superspent og gleder meg til å få spille for Europa.

PS! Laver Cup spilles 24.-26. september.