Rooney vant i retten mot Vardy i «Wagata Christie»-saken

Retten fant det sannsynlig at det var Vardys tidligere agent som spredde privat informasjon til The Sun, men ga ikke medhold til Rebekah Vardy.

FOTBALLFRUER: Fra venstre: Coleen Rooney og Rebekah Vardy.

De to fotballfruene Rebekah Vardy (konen til Jamie Vardy) og Coleen Rooney (konen til Wayne Rooney) møttes i retten i mai, etter at Vardy tok Rooney til retten for å ha «skadet omdømmet» hennes.

Nå er dommen klar, og Vardy har ikke fått medhold i saken, som av den britiske pressen har blitt døpt til "Wagata Christie"-saken, basert på forkortelsen WAG (som står for wives and girlfriends – koner og kjærester) som har blitt knyttet til de engelske fotballfruene.

Det melder en rekke medier, deriblant Sky News og BBC.

I fredagens dom sier dommer Karen Steyn at de mener det er sannsynlig at Vardys tidligere agent, Caroline Watt, ga informasjonen til The Sun.

– Uansett, bevisene viser tydelig, slik jeg ser det, at fru Vardy visste om og tolererte denne oppførselen, ved å aktivt sende henne skjermbilder av innleggene til Rooney, sier Steyn.

VARDY: Rebekah Vardy og ektemannen Jamie Vardy.

Saken stammer fra at Rooney i 2019 anklaget Vardy for å ha solgt opplysninger om henne til avisen The Sun. Rooney kom frem til at det måtte være Vardy som hadde kommet med opplysningene, etter at hun gjorde slik at kun Vardy kunne se hva hun la ut på Instagram Stories. Der skrev Rooney blant annet at de hadde hatt en oversvømmelse i kjelleren, noe som senere ble publisert av The Sun. Det til tross for at oversvømmelsen var fiktiv.

Vardy selv hevdet i 2019 at mange personer har hatt tilgang til hennes Instagram-konto og at det måtte ha vært noen andre som hadde spredd opplysningene om Rooney.

Under vårens rettsak skal hun ifølge BBC tilsynelatende ha innrømmet at agenten hennes lakk info til pressen. I en melding på WhatsApp som ble lest opp i retten i forbindelse med at Rooney angivelig skulle ha vært involvert i en bilulykke, skal Watt ha skrevet til Vardy: «Det var ikke noen hun stolte på. Det var meg».

Vardy sa i retten at hun ikke utfordret agenten på det, fordi hun var opptatt med å bade barnene sine, samtidig som hun så på «Dancing on Ice» (en TV-serie hvor kjendiser blir paret sammen med profesjonelle kunstløpere. Den norske utgaven «Isdans» ble sendt i én sesong i 2007).

Watt har ikke forklart seg for retten, etter at en rettspsykiater kom frem til at hun ikke var skikket til å gjøre det.

ROONEY: Coleen Rooney og ektemannen Wayne Rooney.