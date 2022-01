Djokovic sendes ut av Australia – får ikke spille Australian Open

Sagaen rundt den uvaksinerte tennisstjernen Novak Djokovic (34) ble avgjort søndag etter en høring i Melbourne. Hans visumsøknad er kansellert, og han får ikke spille Australian Open.

TIL RETTEN: Novak Djokovic ble kjørt fra karantenehotellet Park Hotel til den føderale retten for en høring like før midnatt natt til søndag norsk tid. Søndag morgen falt den endelige avgjørelsen.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Jeg er ekstremt skuffet over rettens avgjørelse om å avvise anken min om juridisk gjennomgang av ministerens avgjørelse om å kansellere visumet mitt som gjør at jeg ikke kan bli i Australia og delta i Australia Open, sier Djokovic i en uttalelse.

Den australske føderale domstolen opprettholder avvisningen av Novak Djokovics visumsøknad. Avgjørelsen falt rett før klokken 8 norsk tid søndag morgen. Dermed forsvant Djokovics siste håp om å få spille den viktige turneringen Australian Open, som starter mandag.

Djokovic er rangert som verdens beste tennisspiller, og har vunnet 20 Grand Slam-titler i karrieren. Kun sveitsiske Roger Federer (40) og spanske Rafael Nadal (35) har like mange seirer i sportens gjeveste turneringer. Ingen har heller vunnet Australian Open flere ganger enn serberens ni triumfer.

Høringen med Novak Djokovic startet klokken 9.30 lokal tid i Melbourne, klokken 23.30 norsk tid lørdag, i den føderale retten i Melbourne. Etter over fem timer ble retten hevet.

Den australske domstolen opplyser at den fulle begrunnelsen vil offentliggjøres på et senere tidspunkt.

– Jeg respekterer rettens avgjørelse og jeg vil samarbeide med myndighetene med tanke på min utreise fra landet. Jeg er ukomfortabel med fokuset som har vært på meg de siste ukene og jeg håper vi alle nå kan fokusere på sporten og turneringen jeg elsker, sier Djokovic.

Høring i Melbourne

Djokovic landet i Australia 5. januar som uvaksinert og ble avhørt av grensevakter. Serberen skal ha fortalt at han hadde hatt corona i desember og hevdet seg fritatt for de australske innreisekravene. Siden da har verdens øyne vært rettet mot et sportsdrama med store politiske dimensjoner.

Saken har skapt enorm oppmerksomhet hvor tenniskolleger, statsministere og andre ministere har uttalt seg.

Fredag kansellerte immigrasjonsminister Alex Hawke Djokovics visum for andre gang. Australia har strenge innreiseregler som følge av coronapandemien, og Djokovic, som er uvaksinert, har forsøkt å komme seg inn i landet ved å få unntak på medisinsk grunnlag.

Det var tre dommere til stede under høringen: Allsop, Besanko og O’Callaghan, melder den føderale domstolen selv på Twitter. Høringen ble streamet fra rettslokalet på YouTube på kanalen til «The Federal Court of Australia».

Advokat Nick Wood snakket på vegne av Djokovic. Han refererte til immigrasjonsminister Alex Hawke, som før høringen hadde uttrykt frykt for at antivaksine-holdninger ville spre seg dersom han lot tennisspilleren få bli.

OPPMERKSOMHET: Mange var på plass for å se Novak Djokovic bli fraktet fra karantenehotellet til retten.

Strid om vaksinestandpunkt

– Vi går ut ifra at ministeren ikke har reflektert over hva som kan skje ved en annen utgang: At hans visum blir kansellert, og karrieren får en stopper. Det er ganske åpenbart at dét kan føre til antivaksine-holdninger.

Advokaten pekte også på at det ikke har vært noen demonstrasjoner mot vaksine på noen av turneringene Djokovic har vært med på.

Advokaten mener også at den føderale regjeringen ikke har gjort noe for å finne ut hvilken holdning Djokovic har til vaksiner i dag og mener regjeringen har tatt utgangspunkt i en to år gammel BBC-artikkel.

Regjeringen mener Djokovic kunne brukt muligheten i høringen til å klart fortelle hvor han står, men det har han ifølge regjeringen ikke gjort.

– Det kunne han åpenbart. Og han kunne gitt klarhet i saken, dersom det var noe som skulle presiseres eller rettes. Det gjorde han ikke, og det får viktige konsekvenser, sa Stephen Lloyd, regjeringens advokat i saken.

Han avviste også motpartens teori om at det kan bli demonstrasjoner mot vaksine dersom Djokovic kastes ut. Det overordnede prinsippet for immigrasjonsministeren er ifølge Lloyd å unngå at vanlige folk følger Djokovics eksempel.

Måtte tilbake i varetekt

34-åringen ankom retten etter at han ble fraktet i bil fra karantenehotellet til rettslokalene i Melbourne.

Djokovic måtte tilbake i varetekt da høringen ble utsatt fredag.

Immigrasjonsminister Alex Hawke har uttrykt bekymring for at andre skal ta etter verdenseneren i tennis.

– Hans oppførsel kan bidra til å oppmuntre eller påvirke andre til å gjøre som han gjør, og unngå å etterkomme pålegg etter en positiv coronatest, som i seg selv kan føre til videre spredning, sier Hawke.

Djokovic har sagt at han avla en positiv test for corona 16. desember. 17. desember ble imidlertid Djokovic avbildet på en sammenkomst for tennissporten i Beograd. 34-åringen hevder at han ikke hadde fått svar på PCR-testen på det tidspunktet, men at han hadde avlagt negativ hurtigtest.

Svaret på PCR-prøven, som skal ha vært positiv, skal ha kommet senere på dagen den 17. desember. 18. desember gjennomførte Djokovic likevel et intervju med franske L’Equipe.

Djokovic har forklart på Instagram at han følte seg forpliktet til å gjøre intervjuet, og han ville ikke skuffe journalisten. Dette angrer han nå på, selv om han hevder å ha holdt avstand og brukt munnbind.

– Dette var en feilvurdering, og jeg burde ha booket om avtalen, har Djokovic uttalt.

Ifølge serbiske regler på det tidspunktet, skulle alle som testet positivt på coronaviruset vært i 14 dagers karantene.

Verdensåtter Casper Ruud (23) er også på plass i Australia. Han skal møte den 74. rangerte slovaken Alex Molcan (24) i første runde. Turneringen starter mandag.

Dette har skjedd siden Djokovic gikk inn på flyet i Spania:

4. januar: Djokovic forteller på Instagram at han reiser til Australia med en tillatelse om et fritak, som viser til coronaregler:

5. januar: Djokovic ankommer Melbourne fra Spania. Han blir intervjuet av grensevakter.

6. januar: Han blir fratatt visumet og fraktet til et karantenehotell, Park Hotel i Melbourne. Statsminister Scott Morrison forteller på en pressekonferanse at corona de siste seks månedene ikke er nok for en karantenefri ankomst til landet.

10. januar: Det er høring for Djokovic. Dommeren bestemmer at Djokovic kan slippe ut av karantenehotellet, men gjør det også klart at immigrasjonsministeren har rett til å utvise Djokovic. Intervjuene med grensepolitiet blir offentliggjort.

11. januar: Det australske grensepolitiet etterforsker om Djokovic leverte falsk informasjon før han ankom Australia.

12. januar: Djokovic sier støtteapparatet hans har kommet med utfyllende opplysninger. Australsk grensepoliti undersøker forhold rundt den positive testen i desember.

13. januar: Djokovic blir trukket mot landsmannen Miomir Kecmanovic i første runde i Australia Open.

14. januar: Australias immigrasjonsminister, Alex Hawke, trekker Djokovics visum for Australia Open.

16. januar: Den australske føderale domstolen i Melbourne opprettholder avvisningen av Djokovics visumsøknad. Dermed blir Djokovic kastet ut av landet og mister Australian Open.