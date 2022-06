Sigrid Heien Hansen blir ny Premier League-ekspert

I fjor ble tidligere Vålerenga-spiller Sigrid Heien Hansen tvunget til å legge opp. Nå er 26-åringen en av Viaplays nye TV-profiler.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Det er så spennende. Det er en mulighet jeg gleder meg til å ta fatt på. Jeg føler meg veldig privilegert som får jobbe med engelsk fotball. Det blir veldig kult, forteller Heien Hansen og gliser overfor VG.

Onsdag ble hun kunngjort som Premier League-ekspert på en Viaplay-presentasjon i hovedstaden. Tor Ole Skullerud, Eirik Bakke, Steffen Iversen, John Arne Riise, Lars Tjærnås og Pål André Helland er andre fotballkjennere som vil inngå i kanalens team med etablerte profiler som Jan Åge Fjørtoft og Kasper Wikestad.

– Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med nye folk og lære mye. Jeg har jo ikke vært fotballekspert på fulltid før. Så kommer man ikke unna Haaland i City. Han blir veldig spennende å følge, sier Heien Hansen.

SERIEMESTER: Sigrid Heien Hansen med pokalen etter at Vålerengas første seriegull på kvinnesiden ble sikret i desember 2020.

Forrige sommer måtte hun gi seg som fotballspiller på grunn av en muskelsykdom. I lang tid etterpå klarte hun knapt å se fotball på TV fordi det var for vanskelig følelsesmessig.

– Det har vært veldig tøft. Jeg har lært masse om meg selv. Jeg har savnet adrenalinet. Jeg har savnet følelsen av å spille kamp og føle etter kamp at jeg har gjort en god jobb. Jeg har vært i studio et par ganger før og jeg kjenner at jeg får adrenalin av det. Så jeg håper at jeg kanskje kan finne litt av følelsen av å spille kamp i studio. Kanskje jeg får kjenne litt på gleden jeg følte før – men det går bedre. Tid leger alle sår, forteller 26-åringen.

Sportssjef Kristian Oma i Viaplay gir allerede Heien Hansen mye ros for måten hun har opptrådt på foran kamera under prøver med programlederne Gunnhild Toldnes og Ørjan Bjørnstad.

– Jeg gleder meg veldig til å se henne skinne. Jeg satte henne veldig fort i et rom med Gunnhild og Ørjan for å se på kjemien, og det klikket med en gang. Hun er ganske ung, men full av kledelig selvtillit. Så følger hun også veldig godt med. Hun tror jeg vil vokse inn i en rolle veldig raskt og ta med seg den lune, varme og sprudlende personligheten. I tillegg til at hun selvfølgelig kan faget, sier Oma til VG.

Viaplay har sikret seg rettighetene for Premier League de seks neste sesongene, etter at TV 2 har formidlet kampene fra den engelske toppserien siden 2010. Det er selskapets svenske toppsjef glad for.

– Det finnes veldig mange gode grunner til at man skal kjøpe Premier League-rettighetene i Norge. For meg er det mange følelser. Jeg vokste opp med Premier League på 70-tallet. Da var det engelsk fotball hver lørdag hjemme hos besteforeldrene mine, og det var hellig, sier Anders Jensen.

Han ler på spørsmål fra programleder Gunnhild Toldnes om Erling Braut Haalands overgang til Manchester City har vært i aftenbønnen hans forut for bekreftelsen. Sportssjef Oma forteller at det ble sprettet champagne da jærbuens overgang var et faktum. Første sjanse til å se Haaland i Citys lyseblå drakt i Premier League-sammenheng er den første helgen i august.

Publisert Publisert: 15. juni 2022 17:28