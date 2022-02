Rømte Kina etter å ha tegnet dette OL-anlegget: – Et falskt smil

BEIJING (VG) Når OL-anlegget «Fugleredet» lyser opp under dagens åpningsseremoni, sitter kineseren som designet gigantanlegget i eksil i utlandet. Han gremmes over det han ser.

AVSLUTTET MED ET SMELL: Slik så det ut da OL i 2008 ble avsluttet i Beijing. Fredag er det klart for et nytt OL i den kinesiske hovedstaden.

Publisert Publisert Nå nettopp

– Et falskt smil.

Slik beskriver kunstneren Ai Wei Wei (64) både Fugleredet og OL i Kina for 14 år siden.

Lekene i 2008 var mesterskapet som skulle åpne verdens mest folkerike nasjon. OL skulle bidra til en bedring av menneskerettighetssituasjonen i landet, mente IOC.

Slik har det ikke gått, mener noen.

Få siste nytt i vårt OL-studio.

Og nå er OL tilbake i Beijing, denne gangen som et vintermesterskap. Samtidig sitter opp mot én million uigurer i såkalte omskoleringsleirer i en annen del av landet, rapporterer Amnesty International.

DESIGNEREN: Ai Wei Wei sto bak tegningene av Fugleredet.

– Siden 2008 har myndighetene strammet til grepet og menneskerettighetssituasjonen har bare blitt verre, sier Ai Wei Wei.

Den verdensberømte kunstneren ble engasjert av et sveitsisk firma som hadde i oppgave å tegne Fugleredet i Beijing foran 2008-lekene.

Anlegget ble tegnet på en måte som gjorde at det skulle kommunisere åpenhet og transparens, som Kina også ønsket å bli fremstilt den gangen. Men etter lekene utviklet ikke landet seg i den retningen Ai Wei Wei håpet.

Tvert imot.

– Vi håpet arkitekturen skulle være et symbol på frihet og åpenhet, og representere optimisme. At det skulle være en positiv kraft. Det var veldig forskjellig fra hvordan anlegget ble brukt som promotering når alt kom til alt, sier Ai Wei Wei i et e-postintervju med nyhetsbyrået Associated Press i dag.

NÆRMER SEG OL: Fugleredet i bakgrunnen, mens Beijing gjør seg klar til OL.

Da han ga uttrykk for hva han mente i bloggen sin og på Twitter, så ble 64-åringen arrestert. Han tilbrakte 81 døgn i fengsel i 2011, uten at det noen gang er felt en dom over ham.

I dag bor han i Portugal, og nyter respekt for arbeidet sitt over hele verden. Ai Wei Wei kommer trolig aldri til å returnere til Kina.

– Kina har sett Vestens dobbeltmoral og manglende evne til å handle når det er snakk om menneskerettigheter, så landet har blitt enda mer vågalt, mer skruppelløst og mer hensynsløst. I 2022 vil Kina stramme grepet ytterligere om internett og det politiske livet i lande, sier kunstneren.

KRITISK: Forfatter Torbjørn Færøvik mener det kinesiske kommunistpartiet ikke vet hvor de har sitt eget folk.

I Norge følger Kina-ekspert og prisvinnende forfatter Torbjørn Færøvik nøye med på det som skjer på den andre siden av kloden. Han har skrevet en rekke bøker om landet, som han også har besøkt mellom 60 og 70 ganger siden 1974.

Den gangen tok han tog fra Oslo til Beijing. Millionbyen var preget av lav bebyggelse på den tiden. I dag ser den helt annerledes ut.

– Xi Jinping var et ubeskrevet blad da han tok over styringen av Kina i 2012. Mange lurte på hva han sto for. I dag vet vi at han har strammet veldig til. Landet har fått i motsatt retning av det mange håpet på, og det har Ai Wei Wei sett veldig tydelig, sier Farøvik til VG.

Slik så det ut da Kina ble tildelt vinterlekene:

– Hvorfor er myndighetene så redd folk som Ai Wei Wei?

– Hver gang de oppdager en gnist i samfunnet som kan tenke seg å antenne en brann, så kommer de løpende til. Det er viktig for dem å slukke gnisten. Kommunistpartiet føler seg usikre på seg selv. De kan kanskje slå seg på brystet utad, men innerst inne føler de seg veldig usikre i fraværet av frie valg og meningsmålinger. De vet ikke hvor de har sitt eget folk, sier forfatteren.

– Hvor godt kjent er Ai Wei Wei i Kina?

– De fleste i Kina er mest opptatt av sitt daglige strev. Landet preges også av en sterk sensur, så lite når ut til folk flest. Men de som er ivrige og kommer seg på sosiale medier, og de som er langt fremme i samfunnet, kjenner til ham. Millioner av mennesker vet hvem han er, men kanskje ikke det store flertall, sier Færøvik.

START: Slik så det ut under åpningsseremonien for sommer-OL i 2008.

Dagens OL-seremoni starter klokken 13 norsk tid. Akkurat som i 2008 tennes ilden på Fugleredet i Beijing.

Da har Kjetil Jansrud og Maiken Caspersen Falla båret det norske flagget inn på stadionanlegget Ai Wei Wei i sin tid bidro til å designe.

Kunstneren har ikke tro på effekten av en boikott av mesterskapet som skal pågå frem til 20. februar:

– Hovedpoenget mitt er at situasjonen i Kina har blitt verre. Vestens boikott bidrar ikke til noe som helst. Den er meningsløs. Kina bryr seg overhodet ikke om det, mener 64-åringen.