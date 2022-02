Skøytekongens mareritt: Håper ikke historien gjentar seg

BEIJING (VG) Skøytekongen Sven Kramer (35) forsøker å spøke bort at Sverre Lunde Pedersen & co. felte ham og Nederland i lagtempo-semifinalen for fire år siden. For 16 år siden falt han og felte sitt eget lag vei mot gullmedaljen.

URYDDIG: Sven Kramer, Marcel Bosker og Patrick Roest under søndagens kvartfinale.

– Jeg håper ikke det, for det var ikke bra for oss. Men det kommer til å bli en hard semifinale, for dem og for oss, svarer Sven Kramer på VGs spørsmål om han tror historien fra 2018-OL vil gjenta seg her i Beijing tirsdag ettermiddag.

– Vi gjorde det veldig bra i EM, tilføyer han kjapt.

For halvannen måned siden vant Nederlands lagtempolag – identisk med OL-laget Kramer, Marcel Bosker og Patrick Roest – lagtempo i EM på hjemmebane i Heerenveen foran Norge med Hallgeir Engebråten, Sverre Lunde Pedersen og Allan Dahl Johansson.

Kramer & co. slo Lunde Pedersen & co. med nesten ett sekund (95/100) i Thialf 7. januar.

Det er det Sven Kramer, som har vunnet ni OL-medaljer, vil oppleve en reprise av i OL-semifinalen. Ikke det som skjedde i OL-semifinalen i Pyeongchang i 2018, og sikkert ikke det som skjedde i semifinalen mot vertsnasjonen Italia i Torino 2006.

Fakta Sven Kramer Født: 23. April 1986 (35 år)

Sivil status: Samboer med landhockeyspiller Naomi van As, en datter (3)

OL-medaljer: Fire gull, to sølv, tre bronse Les mer

– Nederland har fortsatt et sterkt lag. Men Norge er bedre som lag. Jeg tror absolutt at de kan slå Nederland. Jeg er ikke sikker på at nederlenderne klarer å fikse “det” i løpet av to døgn, sier Håvard Bøkko (35) med tanke på det han så i kvartfinalene og det han tror vil skje i semifinalene – der USA møter Russlands olympiske komité (ROC) i den andre.

Håvard Bøkko påpeker at Nederland har en egen lagtempotrener, men på tross av det går «hver for seg» – og er det eneste laget som ikke benytter «dyttetaktikken».

– De går ikke godt sammen, mener han.

Når det gjelder det øvrige, har Discoverys skøyteekspert også godt grunnlag for egne meninger. Han OL-debuterte samtidig som Kramer og var på Norges gullag i 2018.

For fire år siden var Nederland best på papiret, med Kramer, Jan Blokhuijsen og Patrick Roest. Men Norge med Sverre Lunde Pedersen, Håvard Bøkko og Simen Spieler Nilsen klinket til med olympisk rekord 3.37,08 og slo nederlenderne med hele 1,38 sekunder.

– Vi satte dem ettertrykkelig på plass. Alle hadde en god dag, det var min sprekeste på mange år, før den og etter den, sier Håvard Bøkko.

Norge vant OL-gull etter finaleseier over hjemmenasjonen Sør-Korea, Nederland tok bronsemedaljen etter trøstefinaleseier over New Zealand.

– To og et halvt sekund. Minst, svarer Sven Kramer på spørsmål om hvor mye laget hans kan forbedre tiden med i semifinalen sammenlignet med kvartfinalen mandag.

Da fikk Norge beste tid med 3.37,47, nær halvannet sekund bedre enn Nederlands fjerde beste tid – bak det amerikanske og russiske laget.

– Vi gjorde ikke store feil. Men alt i alt gikk vi hver runde litt for sakte. Ett tidels sekund på hver runde. Kan vi forbedre det, vil det gå fint, sier Sven Kramer i pressesonen etter løpet mandag – før han raser av gårde.

Da han i likhet med lagtempo-øvelsen OL-debuterte i Torino i 2006, gikk det imidlertid på tverke for han og Nederland. I semifinalen mot Italia ledet Nederland med ett sekund, før Kramer tråkket på en kloss, falt og dro med seg lagkamerat Carl Verheijen. Italia vant OL-gullet, Nederland måtte nøye seg med 3. plass etter å ha slått Norge i bronsefinalen.

Sven Kramer har på fire forsøk bare tatt en OL-gullmedalje i lagtempo, i Sotsji for åtte år siden. Hva som skjer i hans femte og siste, gjenstår å se.

PS! Sven Kramer har heller ikke lyktes så godt som han sikkert kunne ha ønsket på 10.000 meter. Da han var storfavoritt til å vinne milløpet i Vancouver, vekslet han feil og gikk to runder på rad i feil bane – og ble disket. I 2014 tok han sølvmedaljen, for fire år siden endte han på 6. plass etter å ha tatt sitt tredje OL-gull på 5000 meter.