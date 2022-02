Avis: «The Voice»-skandale førte til Overmars-anklager

En e-post fra Ajax’ administrerende direktør Edwin van der Sar om varslingsrutiner, skal ha bidratt til å få frem anklagene mot Marc Overmars.

GIKK AV: Ajax-direktør Marc Overmars var kjent som lynkjapp i karrieren, og det gikk meget fort da han søndag kveld måtte fratre stillingen i klubben etter upassende oppførsel mot kvinnelige kolleger.

Søndag kveld kom beskjeden om at Ajax-direktør og tidligere storspiller Marc Overmars går på dagen etter «grenseoverskridende» oppførsel mot kvinnelige kolleger.

Styreleder Leen Meijaard uttalte at Overmars «virkelig har tråkket over streken».

Kom etter metoo-skandale

De siste ukene har en metoo-skandale i den nederlandske utgaven av «The Voice» rystet landet. I en episode av det undersøkende programmet Boos, sto flere kvinner frem med historier om en navngitt dommer og andre menn tilknyttet produksjonen.

Hittil er det levert fem anmeldelser med tilknytning til programmet – hvorav to skal dreie seg om voldtekt begått av en dommer – og totalt 20 anklager om uønskede seksuelle tilnærmelser eller misbruk.

Programmet høstet blant annet mye kritikk for manglende varslingssystemer.

GAMLE LAGKAMERATER: Ajax’ administrerende direktør og tidligere keeperlegende Edwin van der Sar (til høyre) gjorde de ansatte oppmerksom på varslingsrutiner. Så kom anklagene mot Overmans. Her er de sammen foran en Champions League-kamp mot Liverpool i desember 2020.

I kjølvannet av avsløringene skal keeperlegenden van der Sar ha sendt en e-post til alle ansatte i Ajax 25. januar. Dette skriver den anerkjente avisen Het Parool. Hensikten var å gjøre de ansatte oppmerksomme på hvilke to tillitsvalgte i bedriften som kan ta imot varsler og klager vedrørende tryggheten på arbeidsplassen.

Ifølge Het Parool og avisen De Telegraaf skal anklagene mot Overmars ha kommet frem etter det.

De Telegraaf har fått innsyn i mailen:

«Forrige uke ble det dessverre enda en gang tydelig at en trygg arbeidsplass ikke er en selvfølge. Vi tror at Ajax har tatt de nødvendig forholdsreglene for å muliggjøre varsling, men jeg innser at det ikke er nok og vi kan ikke bare si at alt er bra her», skriver van der Sar i e-posten.

FRA GLANSDAGENE: Marc Overmars feirer ligagullet med Arsenal-kompisene i 1998. Fra venstre Ian Wright, Overmars, Martin Keown og Dennis Bergkamp.

Han trekker fem at klubbledelsen vil gjøre alt for å støtte dem som varsler om forhold på arbeidsplassen og at klubben er ansvarlig for å gjennomføre endringer der det er nødvendig. Blant annet vil de leie inn ekstern hjelp for å få råd til å håndtere situasjoner som kan oppstå.

Ingen anmeldelse

Selv ønsker Overmars ikke å kommentere opplysningene overfor avisen. Heller ikke klubben vil kommentere saken utover søndagens pressemelding, der klubben bekreftet «grenseoverskridende» oppførsel.

– Jeg skammer meg. Dessverre skjønte jeg ikke at jeg gikk over grensen med dette, men det har blitt gjort klart for meg de siste dagene. Jeg beklager. For noen i min stilling er det helt uakseptabelt, sa Marc Overmars i en pressemelding søndag kveld.

Ifølge Het Parool er det foreløpig ikke levert anmeldelser mot Overmars. Klubbens administrerende direktør Edwin van der Sar skal orientere klubben i løpet av dagen.